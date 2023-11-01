|पूल आकार
|0IP (लाइव)
|85,000+30+ स्थानों में IP
|औसत अपटाइम
|0%
|99.97%SLA
|सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|मीडियन लेटेंसी
|0ms
|< 30 ms
|प्रति IP थ्रूपुट
|< 2 Mbps
|500 Mbps तक
|समानांतर कनेक्शन
|1–5
|1,500 से
|समर्थित प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|अनामिता की गारंटी
|अज्ञात
|केवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
|IP प्रकार
|पब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियल
|डेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
|प्रमाणीकरण
|× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है
|✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
|स्टिकी सेशन
|× नहीं
|✓ अधिकतम 15 मिनट
|IP रोटेशन नीति
|प्रति घंटा
|स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश
|लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिम
|उच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैं
|निम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
|दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिम
|संभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं
|✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
|सहायता
|कोई नहीं
|इंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
|लॉग और अनुपालन
|कोई नहीं
|लॉग, इनवॉइस, अनुबंध
|उपयुक्त
|एकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्ट
|वेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
|लागत
|$0
|$0.07 प्रति IP / माह से