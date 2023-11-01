Attualmente il Nuova Zelanda pool gratuito contiene 0 IP funzionanti. La latenza mediana è di circa 0 ms e l’uptime nell’ultima ora è 0%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~38% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi. Utilizzate FineProxy Premium se eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.