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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي أستراليا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات أستراليا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة2 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأوقيانوسيا

بروكسيات أستراليا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات أستراليا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
2 متصل·تحتاج المزيد؟ →
114.111.151.41:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
947 Kbps
70.0%
1 س مضت
3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهولSydney
896 Kbps
36.2%
2 س مضت
عرض 2 من 2

لقطة مجموعة بروكسيأستراليا

ما الموجود حالياً في مجمع أستراليا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 2 عنوان IP نشط في أستراليا
حسب البروتوكول
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
حسب إخفاء الهوية
نخبة1
مجهول1
شفاف0
لم يُختبر0
حسب المدينة
Sydney1
متوسط زمن الوصول: 2008 msمتوسط وقت التشغيل: 53%أسرع بروكسي: 1901 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ أستراليا
1AWS150%
2Intervolve150%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
← عرض الأسعار
ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات أستراليا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع2عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل53%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول2008ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, مجهولإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا أستراليا يضم المجمع المجاني 2 IP عامل موزّعة غالباً على Sydney, تستضيفها AWS و Intervolve. متوسط زمن الوصول حوالي 2008 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 53%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~27% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي أستراليا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من أستراليا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات أستراليا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

استخدم هذا الوكيل لأكثر من 5 سنوات! حقا أفضل سرعة رأيتها على الإطلاق! نأمل أنها لن تكون مكلفة جدا قريبا!

AlexSawa SawaTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

اشترى هذا الوكيل للعمل. أحببت الفرص الرائعة والسرعة الجيدة. يعمل بشكل مطرد دون تجميد والأخطاء. الدعم الفني في الأعلى، يجيب دائمًا على أسئلتك.

Виталя Омельченкоالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

تلبي خدمة FineProxy الاحتياجات بشكل عام. يعمل الدعم على الفور، والأسعار معقولة. وقت الاستجابة مستقر، على الرغم من وجود مشكلات بسيطة في بعض الأحيان. بشكل عام، إنه خيار جيد، ولكن هناك مجال للتحسين.

SteveProxDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

موقع رائع، حتى لو كنت لا تعرف شيئًا عن البروكسيات، فهم يساعدونك ويعطونك بروكسيًا تجريبيًا مجانيًا، وإذا حصلت على خدمة لا تناسبك، يقومون بردها خلال 24 ساعات.

deneme141Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء