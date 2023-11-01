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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Australië

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Australië voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status2 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionOceanië

Actieve proxy’s uit Australië
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Australië, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
2 online·Meer nodig? →
114.111.151.41:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
947 Kbps
70.0%
1 u geleden
3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnoniemSydney
896 Kbps
36.2%
2 u geleden
Weergegeven 2 van 2

Momentopname van de proxypool voorAustralië

Wat momenteel in de actieve pool voor Australië zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 2 actieve IP’s in Australië
Op protocol
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Op anonimiteit
Elite1
Anoniem1
Transparant0
Niet getest0
Op plaats
Sydney1
Mediane latentie: 2008 msGemiddelde uptime: 53%Snelste proxy: 1901 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Australië voorkomen
1AWS150%
2Intervolve150%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Australië FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang2IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime53%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie2008ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, AnoniemAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Australië een gratis pool met 2 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Sydney, gehost door AWS en Intervolve. De mediane latentie is ongeveer 2008 ms en de uptime in het afgelopen uur is 53%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~27% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Australië bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Australië online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Australië gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Gebruik deze proxy voor meer dan 5 jaar! echt de beste snelheid die ik ooit zie ! hoop dat het niet zo duur snel zal zijn!

AlexSawa SawaTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Kocht deze proxy om te werken. Ik hield van de grote kansen, goede snelheid. Werkt gestaag zonder bevriezingen en bugs. Technische ondersteuning bovenop, altijd beantwoorden van uw vragen.

Виталя ОмельченкоIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

De FineProxy-service over het algemeen voldoet aan de behoeften. Ondersteuning werkt snel, en de prijzen zijn redelijk. Reactietijd is stabiel, hoewel er af en toe kleine problemen. Over het algemeen, is het een fatsoenlijke optie, maar er is ruimte voor verbetering.

SteveProxDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

een geweldige site, zelfs als je niets weet over proxies, ze helpen je en geven je een gratis proefproxy, en als je een service die niet werkt voor u, ze terugbetalen het binnen 24 uur.

deneme141Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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