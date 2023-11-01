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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Sırbistan proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Sırbistan proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum0 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAvrupa

Canlı Sırbistan proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Sırbistan proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
0 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
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Sırbistan proxy havuzuözeti

Canlı Sırbistan havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 0 aktif IP — Sırbistan
Protokole göre
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Anonimliğe göre
Elit0
Anonim0
Şeffaf0
Test edilmedi0
Şehre göre
Medyan gecikme: 0 msOrtalama çalışma süresi: 0%En hızlı proxy: 0 ms

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Fiyatlandırmayı görüntüleyin →
1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Sırbistan proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu0Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi0%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme0ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiBilinmiyorYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Sırbistan ücretsiz havuzunda 0 çalışan IP var. Medyan gecikme yaklaşık 0 ms ve son saatteki çalışma süresi 0%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~38% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Sırbistan proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Sırbistan proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Sırbistan proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy’yi kullanmanın ne kadar kolay olduğu beni gerçekten etkiledi. Kontrol paneli sezgisel, proxy’lerin kurulumu yalnızca birkaç dakika sürüyor ve her şey daha ilk andan itibaren kusursuzca çalışıyor.

RehandDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

İyi ve hızlı hizmet ve makul fiyata yüksek kaliteli proxy; gerektiğinde IP’mi değiştirmeme ve ihtiyacım olan siteleri sorunsuz ve sayfaları hızlı yükleyerek ziyaret etmeme olanak tanıyor.

Andy AndyFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Yüksek hızlar, mükemmel çalışma süresi ve güvenli bağlantılar sunan güvenilir bir proxy hizmeti. Kolay kurulumu, harika müşteri desteği ve tutarlı performansı sayesinde profesyonel kullanım için ideal.

vafej39555SaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org hakkında en çok neyi beğeniyorsunuz? FineProxy.org’u arkadaşlarımın tavsiyeleri sayesinde keşfettim ve hizmet kalitesi gerçekten mükemmel. Maliyeti oldukça düşük; bu da şirketimizin giderlerden önemli ölçüde tasarruf etmesine yardımcı oluyor. FineProxy.org destek ekibinin istekli yardımını çok takdir ediyorum. Çok hevesliler ve anında yanıt veriyorlar. FineProxy.org verilere daha hızlı erişmeme yardımcı oluyor ve güvenliği artırıyor. Hizmet kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamadığında sunulan hizmet kalitesine ve para iadesi politikasına da değer veriyorum. İnceleme G2.com tarafından toplanmış ve burada barındırılmıştır. FineProxy.org hakkında neyi beğenmiyorsunuz? Yüksek hacimli kullanıcılar için büyük bir kampanya paketi ve buna ek bir kampanya politikası görmek isterim.

long l.G2, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

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