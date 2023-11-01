|Ukuran kumpulan
|0IP (aktif)
|85,000+IP di 30+ lokasi
|Rata-rata waktu aktif
|0%
|99.97%SLA
|Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Latensi median
|0ms
|< 30 ms
|Kecepatan transfer per IP
|< 2 Mbps
|hingga 500 Mbps
|Koneksi serentak
|1–5
|mulai 1.500
|Protokol yang didukung
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Jaminan anonimitas
|Tidak diketahui
|Hanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
|Jenis IP
|Pusat data publik + residensial transparan
|Pusat data, ASN & subnet milik sendiri
|Autentikasi
|× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan
|✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
|Sesi tetap
|× No
|✓ Hingga 15 menit
|Kebijakan rotasi IP
|Setiap jam
|IP stabil — penyegaran sesuai permintaan
|Risiko diblokir oleh situs target
|Tinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakan
|Rendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
|Risiko MITM berbahaya
|Mungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas
|✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
|Dukungan
|Tidak ada
|Obrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
|Log & kepatuhan
|Tidak ada
|Log, faktur, kontrak
|Terbaik untuk
|Pengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobi
|Scraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
|Biaya
|$0
|mulai $0,07 per IP / bulan