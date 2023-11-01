Ücretsiz Dominik Cumhuriyeti proxy listesi

|Havuz boyutu
|0Aktif IP'ler
|85,000+30'dan fazla konumda IP
|Ortalama çalışma süresi
|0%
|99.97%SLA
|Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Medyan gecikme
|0ms
|< 30 ms
|IP başına aktarım
|< 2 Mbps
|500 Mbps'ye kadar
|Eşzamanlı bağlantılar
|1–5
|1,500'den itibaren
|Desteklenen protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Anonimlik güvencesi
|Bilinmiyor
|Yalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
|IP türü
|Genel veri merkezi + şeffaf konut
|Veri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
|Kimlik doğrulama
|× Yok — herkes kullanabilir
|✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
|Yapışkan oturumlar
|× Yok
|✓ 15 dakikaya kadar
|IP dönüş politikası
|Saatlik
|Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme
|Hedef site tarafından yasaklanma riski
|Yüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılır
|Düşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
|Kötü niyetli MITM riski
|Olası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir
|✓ Yok — size özel altyapı
|Destek
|Yok
|Mühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
|Günlükler ve uyumluluk
|Yok
|Günlükler, faturalar, sözleşmeler
|En uygun
|Tek seferlik test, öğrenme, hobi betikleri
|Web veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
|Maliyet
|$0
|$0.07 / IP / ay'dan itibaren