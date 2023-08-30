Reddit, bilgi, görüş ve zaman drama kaynaklarının yer aldığı muazzam bir kaynaktır. Bazen, en ilginç içerik bitleri silinen veya kaldırılan gönderidir. Ancak bu “yasak meyvelerine” nasıl erişebilirsiniz? Bu makalede, Reddit’te silinen yorum ve gönderileri görüntülemenin çeşitli yöntemlerini, etik hususlarını ve olası gelecek değişikliklerini inceleyeceğiz.

Devam etmeden önce, Reddit’te belirli yazılar veya yorumların neden silindiğini anlamak önemlidir. İşte birkaç yaygın neden:

Reddit Politikalarının İhlali : Kurallara aykırı içerik.

: Kurallara aykırı içerik. Moderatör Takdiri : Subreddit’in yönergelerine uygun olmayan yazılar.

: Subreddit’in yönergelerine uygun olmayan yazılar. Kullanıcı Silme: Bazen kullanıcılar kendi içeriklerini silerler.

Silme Türleri#

Geçici Silme : Moderatörler tarafından kaldırıldı ancak Reddit’in sunucularından silinmedi.

: Moderatörler tarafından kaldırıldı ancak Reddit’in sunucularından silinmedi. Kalıcı Silme: Reddit’in ekosisteminden tamamen silinmiş, genellikle Reddit yöneticileri tarafından.

Bu, meselenin kalbidir. Yıllar geçtikçe kullanıcıların silinen Reddit içeriğini görmelerine yardımcı olacak çeşitli araçlar ortaya çıktı.

Üçüncü Taraf Web Siteleri#

Rareddit: Şu an itibariyle silinen içeriği geri almak için başvurulacak yer.

Reveddit ve Unddit: Bir zamanlar popüler olmakla birlikte, 2023 itibarıyla devre dışı bırakılmaktadır.

Wayback Machine#

Sayfanın geçmişte göründüğü anlık görüntülerini sağlayabilir.

Araç Güvenilirlik Etik Hususlar Gelecekte Yaşanabilirlik Rareddit Yüksek Orta Belirsiz Reddit Düşük Yüksek Aşamalı olarak kaldırıldı Wayback Makinesi Orta Düşük Stabil

Proxy’ler: Ek Bir Yol#

Silinen içeriği geri almak için doğrudan bir yöntem olmasa da proxy kullanmak, belirli Reddit konularına erişmenizi engelleyebilecek coğrafi kısıtlamaları veya IP yasaklarını atlamanıza yardımcı olabilir. Bazen belirli coğrafi bölgelerde gönderiler silinir veya engellenir; proxy kullanmak, farklı bir IP adresi altında web’de gezinmenize olanak tanır ve aksi takdirde kullanılamayacak olan bölgeye özgü içeriğe erişmenizi sağlar.

Madde İşaretleri: Proxy Kullanmak İçin Ne Zaman#

Reddit’e erişiminizi kısıtlayan bir IP yasağıyla karşıya olduğunuzda.

Belirli coğrafi konumlarda silinen veya engellenen içeriğe erişmeye çalışırken.

Unutmayın, bir proxy içeriğe erişmenize yardımcı olabilse de, Reddit’in veritabanından silinen veya kaldırılan gönderileri veya yorumları geri getiremez. Bu, silinen içeriği görüntülemek için bir çözümden ziyade kısıtlamaları aşmak için bir geçici çözümdür.

Etik Tartışma#

Bu sadece silinen Reddit içeriğinin nasıl görüleceği ile ilgili değil; aynı zamanda bunu yapıp yapmamanızla da ilgilidir. İşte dikkate alınması gereken bazı bakış açıları:

Topluluk Kurallarına Saygı : Bir gönderi kuralları ihlal ettiği için silinmişse, görüntülenebilir mi?

: Bir gönderi kuralları ihlal ettiği için silinmişse, görüntülenebilir mi? Merak ve Sorumluluk: Meraklı olmak doğal olmakla birlikte, bilgiyle birlikte gelen sorumluluğu da göz önünde bulundurmalıdır.

Madde İşaretleri: Kendinize Sormalı Olduğunuz Etik Sorular#

Bu içeriği yapıcı nedenlerle görüntülüyor muyum?

Bu içeriği görüntülemek birine zarar verir mi?

Bu içeriği yeniden canlandırmak Reddit topluluğunun bütünlüğünü tehlikeye atar mı?

Silinen Reddit İçeriğini Görüntülemenin Geleceği#

Gelecek şu sebeplerden dolayı belirsizdir:

İlke Değişiklikleri : Reddit, üçüncü taraf erişimini daha da kısıtlayabilir.

: Reddit, üçüncü taraf erişimini daha da kısıtlayabilir. Teknik Sınırlamalar: Zaman içinde, eski içeriği geri almak daha zor hale gelebilir.

Sıkça Sorulan Sorular#

Silinen Reddit içeriğini görüntülemek yasa dışı mı? Hayır ama Reddit’in hizmet şartlarına aykırı olabilir. Reddit gönderisini kim sildiğini görebilir miyim? Genel olarak hayır. Reddit bu bilgiyi açıklamaz. Reveddit ve Unddit gibi araçlar neden devre dışı bırakılıyor? 2023 itibarıyla, Reddit bu araçların bağlı olduğu veri erişimini iptal etti.

Silinen Reddit yazıları ve yorumlarının cazibesi dirençsiz gelse de, kullanıcılar dikkatli davranmalıdır. Bu tür görevler için mevcut araçlar azalmakta ve etik hususlar göz ardı edilemez. Reddit gelişmeye devam ettikçe, silinen içeriğini görüntülemenin yöntemleri ve etkileri değişecektir.

Merak güdüsü tarafından mı yönlendiriliyorsunuz yoksa kapsamlı bilgi ihtiyacı mı var, silinen Reddit içeriğini görüntülemenin inceliklerini anlamak göründüğünden daha karmaşıktır. Bir sonraki sefer silinen bir yorumla karşılaşıp bunun ne içerdiğini merak ettiğinizde, burada belirtilen araçları ve hususları hatırlayın. İyi Redditing!