Reddit は情報、意見、そして時折起こるドラマの宝庫です。場合によっては、削除または削除されたコンテンツが最も興味をそそられることがあります。しかし、どうやってこの「禁断の果実」にアクセスするのでしょうか？この記事では、Reddit で削除された投稿やコメントを表示する方法のさまざまな方法、倫理的考慮事項、および将来の変更の可能性について詳しく説明します。

先に進む前に、Reddit で特定の投稿やコメントが削除される理由を理解することが重要です。よくある理由をいくつか示します。

Redditのポリシーへの違反 ：ルールに違反する内容。

：ルールに違反する内容。 モデレータの裁量 : サブレディットのガイドラインに従わない投稿。

: サブレディットのガイドラインに従わない投稿。 ユーザー削除: ユーザー自身がコンテンツを削除する場合があります。

ソフト削除 : モデレーターによって削除されましたが、Reddit のサーバーからは消去されませんでした。

: モデレーターによって削除されましたが、Reddit のサーバーからは消去されませんでした。 強制削除: 通常は Reddit 管理者によって Reddit のエコシステムから完全に消去されます。

これが問題の核心です。長年にわたり、ユーザーが削除された Reddit コンテンツを確認できるようにするツールがいくつか登場しました。

サードパーティの Web サイト#

Rareddit: 現時点では、削除されたコンテンツを取得するための頼りになる場所です。

レヴェディットとウンディット：かつては人気がありましたが、2023年現在、段階的に廃止されています。

過去に表示されたページのスナップショットを提供できます。

ツール 信頼性 倫理的配慮 将来の存続可能性 Rareddit 高 ミディアム 不確実 レヴェディット 低速 高 段階的に廃止 ウェイバック・マシン ミディアム 低速 安定

削除されたコンテンツを取得する直接的な方法ではありませんが、プロキシを使用すると、特定のRedditスレッドへのアクセスを妨げている地理的制限やIPバンを回避するのに役立ちます。投稿が特定の地理的地域で削除またはブロックされることがありますが、プロキシを使用すれば、別のIPアドレスでウェブをサーフィンでき、通常は利用できない地域固有のコンテンツにアクセスできるようになります。

Redditへのアクセスを制限するIPバンに直面した場合。

特定の地理的場所で削除またはブロックされたコンテンツにアクセスしようとしたとき。

プロキシはコンテンツへのアクセスを支援できますが、Redditのデータベースから削除または削除された投稿やコメントを取得することはできません。削除されたコンテンツを閲覧するためのソリューションというより、制限を回避するための回避策です。

削除された Reddit コンテンツを確認する方法だけではありません。それは、そうすべきかどうかということでもある。考慮すべきいくつかの視点は次のとおりです。

コミュニティガイドラインの尊重 : ルール違反で投稿が削除された場合、閲覧する必要がありますか?

: ルール違反で投稿が削除された場合、閲覧する必要がありますか? 好奇心と責任：好奇心を持つのは自然なことですが、情報に伴う責任も考慮する必要があります。

私はこのコンテンツを建設的な理由で閲覧していますか?

このコンテンツを閲覧すると誰かに害を及ぼす可能性がありますか?

このコンテンツを復活させると、Reddit コミュニティの完全性が損なわれますか?

削除された Reddit コンテンツの表示の未来#

以下の理由により、将来は不確実です。

ポリシーの変更 : Reddit はサードパーティのアクセスをさらに制限する可能性があります。

: Reddit はサードパーティのアクセスをさらに制限する可能性があります。 技術的な制限: 時間の経過とともに、古いコンテンツを取得するのが難しくなる可能性があります。

削除された Reddit コンテンツの閲覧は違法ですか? いいえ、しかしそれは Reddit の利用規約に違反する可能性があります。 Redditの投稿を削除した人を確認できますか? 一般的には、いいえ。 Redditはこの情報を公開していません。 Reveddit や Unddit などのツールが段階的に廃止されるのはなぜですか? 2023 年の時点で、Reddit はこれらのツールが依存していたデータ アクセスを取り消しました。

削除された Reddit の投稿やコメントの魅力は抗しがたいものですが、ユーザーは慎重に行動する必要があります。このような作業に利用できるツールは減少しており、倫理的配慮を無視することはできません。 Reddit が進化し続けるにつれて、削除されたコンテンツを閲覧する方法とその影響も進化します。

好奇心が強いのか、それとも包括的な情報が必要なのかにかかわらず、削除された Reddit コンテンツの表示の複雑さを理解することは、思っているよりも複雑です。したがって、次に削除されたコメントを見つけて、そのコメントに何が含まれていたのか疑問に思ったときは、ここで説明したツールと考慮事項を思い出してください。ハッピーレディディング！