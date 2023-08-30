Reddit on teabe, arvamuste ja aeg-ajalt ka draama aardelaegas. Mõnikord on kõige ahvatlevamad sisupalad need, mis on eemaldatud või kustutatud. Kuid kuidas pääseb sellele “keelatud puuviljale” ligi? Selles artiklis uurime erinevaid meetodeid, eetilisi kaalutlusi ja võimalikke tulevasi muudatusi selles, kuidas saab Redditil kustutatud postitusi ja kommentaare vaadata.

Mis kustutatakse Redditist?#

Enne kui jätkame, on oluline mõista, miks teatud postitused või kommentaarid Redditis kustutatakse. Siin on mõned tavalised põhjused:

Redditi poliitikate rikkumine : Sisu, mis rikub reegleid.

: Sisu, mis rikub reegleid. Moderaatori kaalutlusõigus : Postitused, mis ei ole kooskõlas subredditi suunistega.

: Postitused, mis ei ole kooskõlas subredditi suunistega. Kasutaja kustutamine: Mõnikord kustutavad kasutajad ise oma sisu.

Kustutuste tüübid#

Pehme kustutamine : Moderaatorid eemaldasid, kuid ei kustutanud Redditi serveritest.

: Moderaatorid eemaldasid, kuid ei kustutanud Redditi serveritest. Raske kustutamine: Redditi ökosüsteemist täielikult kustutatud, tavaliselt Redditi administraatorite poolt.

See on asja tuum. Aastate jooksul on tekkinud mitmeid vahendeid, mis aitavad kasutajatel näha kustutatud Redditi sisu.

Kolmanda osapoole veebisaidid#

Rareddit: Praeguse seisuga on see kustutatud sisu taastamise koht.

Reveddit ja Unddit: Kunagi populaarsed, kuid alates 2023. aastast kaotatakse need järk-järgult.

Wayback Machine#

Saab esitada hetkefotosid lehest, nagu see varem ilmus.

Tööriist Töökindlus Eetilised kaalutlused Tulevane elujõulisus Rareddit Kõrge Keskmine Ebakindel Reveddit Madal Kõrge Lõpetatud Wayback Machine Keskmine Madal Stabiilne

Volitused: Täiendav tee#

Kuigi see ei ole otsene meetod kustutatud sisu tagasisaamiseks, võib proxy kasutamine aidata teil mööda minna geograafilistest piirangutest või IP-keeldudest, mis võivad takistada juurdepääsu teatud Redditi teemadele. Mõnikord kustutatakse või blokeeritakse postitusi teatud geograafilistes piirkondades; proxy abil saate surfata veebis teise IP-aadressi all, mis võimaldab teile juurdepääsu piirkonnapõhisele sisule, mis muidu ei oleks kättesaadav.

Täppispunktid: Millal kasutada volikirja#

Kui teil on IP-keeld, mis piirab teie juurdepääsu Redditile.

Kui püütakse pääseda ligi teatud geograafilistes kohtades kustutatud või blokeeritud sisule.

Pidage meeles, et kuigi proxy aitab teil sisule ligi pääseda, ei saa ta Redditi andmebaasist kustutatud või eemaldatud postitusi või kommentaare taastada. See on pigem abinõu piirangutest möödahiilimiseks kui lahendus kustutatud sisu vaatamiseks.

Eetiline arutelu#

Küsimus ei ole ainult selles, kuidas näha kustutatud Redditi sisu; küsimus on ka selles, kas peaksite seda tegema. Siin on mõned vaatenurgad, mida kaaluda:

Ühenduse suuniste austamine : Kui postitus kustutati reeglite rikkumise tõttu, kas seda peaks vaatama?

: Kui postitus kustutati reeglite rikkumise tõttu, kas seda peaks vaatama? Uudishimu vs. vastutus: Kuigi uudishimu on loomulik, tuleb arvestada ka teabega kaasnevat vastutust.

Täppispunktid: Eetilised küsimused, mida endale esitada#

Kas ma vaatan seda sisu konstruktiivsetel põhjustel?

Kas selle sisu vaatamine kahjustab kedagi?

Kas selle sisu taaselustamine ohustab Redditi kogukonna terviklikkust?

Kustutatud Redditi sisu vaatamise tulevik#

Tulevik on ebakindel, sest:

Poliitikamuutused : Reddit võib veelgi piirata kolmandate isikute juurdepääsu.

: Reddit võib veelgi piirata kolmandate isikute juurdepääsu. Tehnilised piirangud: Aja jooksul võib vanema sisu leidmine muutuda raskemaks.

Korduma kippuvad küsimused#

Kas kustutatud Redditi sisu vaatamine on ebaseaduslik? Ei, kuid see võib olla vastuolus Redditi teenusetingimustega. Kas ma saan näha, kes kustutas Redditi postituse? Üldiselt ei. Reddit ei avalikusta seda teavet. Miks on sellised tööriistad nagu Reveddit ja Unddit järk-järgult kaotatud? Alates 2023. aastast tühistas Reddit andmetele juurdepääsu, millele need tööriistad tuginesid.

Kuigi Redditi kustutatud postituste ja kommentaaride ahvatlus võib olla vastupandamatu, peavad kasutajad olema ettevaatlikud. Selliste ülesannete jaoks kättesaadavad vahendid on vähenemas ja eetilisi kaalutlusi ei saa eirata. Kuna Reddit areneb edasi, siis arenevad ka kustutatud sisu vaatamise meetodid ja tagajärjed.

Olenemata sellest, kas sind ajendab uudishimu või vajadus põhjaliku teabe järele, on kustutatud Redditi sisu vaatamise keerukuse mõistmine keerulisem, kui tundub. Nii et kui järgmine kord komistate kustutatud kommentaari peale ja mõtlete, mida see sisaldas, pidage meeles siin mainitud vahendeid ja kaalutlusi. Head Redditingut!