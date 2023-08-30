Reddit là một kho tàng thông tin, quan điểm và đôi khi là kịch tính. Đôi khi, những nội dung hấp dẫn nhất lại là những nội dung đã bị loại bỏ hoặc xóa bỏ. Nhưng làm thế nào để bạn tiếp cận được “trái cấm” này? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào các phương pháp khác nhau, các cân nhắc về mặt đạo đức và những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai về cách một người có thể xem các bài đăng và nhận xét đã xóa trên Reddit.

Mục lục#

Điều gì sẽ bị xóa trên Reddit?#

Trước khi chúng ta tiếp tục, điều quan trọng là phải hiểu lý do tại sao một số bài đăng hoặc nhận xét nhất định bị xóa trên Reddit. Dưới đây là một số lý do phổ biến:

Vi phạm chính sách của Reddit : Nội dung vi phạm quy tắc.

: Nội dung vi phạm quy tắc. Người điều hành tùy ý : Các bài đăng không phù hợp với nguyên tắc của subreddit.

: Các bài đăng không phù hợp với nguyên tắc của subreddit. Xóa người dùng: Đôi khi, người dùng tự xóa nội dung của họ.

Các loại xóa#

Xóa mềm : Bị người kiểm duyệt xóa nhưng không bị xóa khỏi máy chủ của Reddit.

: Bị người kiểm duyệt xóa nhưng không bị xóa khỏi máy chủ của Reddit. Xóa cứng: Bị xóa hoàn toàn khỏi hệ sinh thái Reddit, thường là bởi quản trị viên Reddit.

Đây là vấn đề cốt lõi. Qua nhiều năm, nhiều công cụ đã xuất hiện để giúp người dùng xem nội dung Reddit đã bị xóa.

Trang web của bên thứ ba#

Rareddit: Tính đến thời điểm hiện tại, đây là nơi truy xuất nội dung đã xóa.

Reveddit và Unddit: Một lần nổi tiếng, nhưng từ năm 2023, chúng đang bị loại dần.

Máy quay lui#

Có thể cung cấp ảnh chụp nhanh của trang như nó đã xuất hiện trước đây.

Công cụ độ tin cậy Cân nhắc về đạo đức Khả năng tồn tại trong tương lai Rareddit Cao Trung bình không chắc chắn Reveddit Thấp Cao Giảm dần Máy quay lui Trung bình Thấp Ổn định

Proxy: Một đại lộ bổ sung#

Mặc dù không phải là phương pháp trực tiếp để lấy lại nội dung bị xóa, nhưng sử dụng proxy có thể giúp bạn vượt qua các hạn chế địa lý hoặc lệnh cấm IP có thể cản trở bạn truy cập các luồng Reddit nhất định. Đôi khi, các bài viết bị xóa hoặc chặn ở các khu vực địa lý cụ thể; sử dụng proxy sẽ cho phép bạn duyệt web dưới một địa chỉ IP khác, cấp cho bạn quyền truy cập nội dung riêng theo khu vực mà nếu không có thể sẽ không khả dụng.

Điểm đầu dòng: Khi nào nên sử dụng Proxy#

Khi phải đối mặt với lệnh cấm IP hạn chế quyền truy cập của bạn vào Reddit.

Khi cố gắng truy cập nội dung đã bị xóa hoặc bị chặn ở các vị trí địa lý cụ thể.

Hãy nhớ rằng, mặc dù proxy có thể giúp bạn truy cập nội dung, nhưng nó không thể lấy lại các bài viết hoặc bình luận đã bị xóa hoặc loại bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của Reddit. Nó còn là một cách giải quyết để vượt qua các hạn chế hơn là một giải pháp để xem nội dung bị xóa.

Cuộc tranh luận đạo đức#

Không chỉ là về cách xem nội dung Reddit bị xóa; nó còn về liệu bạn có nên xem hay không. Dưới đây là một số quan điểm cần xem xét:

Tôn trọng Hướng dẫn Cộng đồng : Nếu một bài viết bị xóa vì vi phạm quy tắc, liệu nó có nên được xem không?

: Nếu một bài viết bị xóa vì vi phạm quy tắc, liệu nó có nên được xem không? Sự tò mò và trách nhiệm: Mặc dù tò mò là điều tự nhiên, nhưng người ta cũng phải cân nhắc trách nhiệm đi kèm với thông tin đó.

Điểm đầu dòng: Những câu hỏi đạo đức để tự hỏi mình#

Tôi có xem nội dung này vì lý do mang tính xây dựng không?

Việc xem nội dung này có gây hại cho ai đó không?

Việc phục hồi nội dung này có ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cộng đồng Reddit không?

Tương lai của việc xem nội dung Reddit đã xóa#

Tương lai không chắc chắn do:

Thay đổi chính sách : Reddit có thể hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bên thứ ba.

: Reddit có thể hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bên thứ ba. Hạn chế kỹ thuật: Theo thời gian, việc truy xuất nội dung cũ có thể trở nên khó khăn hơn.

Các câu hỏi thường gặp#

Xem nội dung Reddit đã xóa có bất hợp pháp không? Không, nhưng nó có thể trái với điều khoản dịch vụ của Reddit. Tôi có thể biết ai đã xóa bài đăng Reddit không? Nói chung là không. Reddit không tiết lộ thông tin này. Tại sao những công cụ như Reveddit và Unddit bị loại dần? Kể từ năm 2023, Reddit đã thu hồi quyền truy cập dữ liệu mà các công cụ này dựa vào.

Phần kết luận#

Dù sự hấp dẫn của các bài viết và bình luận Reddit bị xóa có thể không thể cưỡng lại, người dùng phải thận trọng. Các công cụ có sẵn cho những tác vụ như vậy đang ngày càng giảm, và những cân nhắc đạo đức không thể bỏ qua. Khi Reddit tiếp tục phát triển, các phương pháp và hàm ý của việc xem nội dung bị xóa của nó cũng sẽ thay đổi.

Cho dù bạn bị thúc đẩy bởi sự tò mò hay nhu cầu về thông tin toàn diện, thì việc hiểu được sự phức tạp của việc xem nội dung Reddit đã bị xóa sẽ phức tạp hơn bạn tưởng. Vì vậy, lần tới khi bạn tình cờ thấy một nhận xét đã bị xóa và thắc mắc nội dung của nó, hãy nhớ đến các công cụ và điều cần cân nhắc được đề cập ở đây. Chúc bạn Redditing vui vẻ!