Reddit es un tesoro de información, opiniones y drama ocasional. A veces, los contenidos más tentadores son aquellos que han sido eliminados o eliminados. Pero ¿cómo se accede a este “fruto prohibido”? En este artículo, profundizaremos en varios métodos, consideraciones éticas y posibles cambios futuros sobre cómo ver publicaciones y comentarios eliminados en Reddit.

¿Qué se elimina en Reddit?#

Antes de continuar, es importante comprender por qué ciertas publicaciones o comentarios se eliminan en Reddit. Aquí hay algunas razones comunes:

Violación de las políticas de Reddit : Contenido que rompe las reglas.

: Contenido que rompe las reglas. Discreción del moderador : Publicaciones que no se alinean con las pautas de un subreddit.

: Publicaciones que no se alinean con las pautas de un subreddit. Eliminación de usuario: En ocasiones, los propios usuarios eliminan su contenido.

Tipos de eliminaciones#

Eliminación suave : Eliminado por los moderadores pero no borrado de los servidores de Reddit.

: Eliminado por los moderadores pero no borrado de los servidores de Reddit. Eliminación definitiva: Completamente eliminado del ecosistema de Reddit, generalmente por los administradores de Reddit.

Éste es el meollo del asunto. A lo largo de los años, han surgido varias herramientas para ayudar a los usuarios a ver el contenido eliminado de Reddit.

Sitios web de terceros#

Reddit: A partir de ahora, el lugar al que acudir para recuperar contenido eliminado.

Reveddit y Unddit: Alguna vez fueron populares, pero a partir de 2023 se eliminarán gradualmente.

La máquina de Wayback#

Puede proporcionar instantáneas de la página tal como aparecía en el pasado.

Herramienta Fiabilidad Consideraciones éticas Viabilidad futura Reddit Alta Mediano Incierto Reveddit Bajo Alta Eliminado Máquina del pasado Mediano Bajo Estable

Representantes: una vía adicional#

Si bien no es un método directo para recuperar contenido eliminado, el uso de un proxy puede ayudarlo a evitar las restricciones geográficas o las prohibiciones de IP que pueden impedirle acceder a ciertos hilos de Reddit. A veces, las publicaciones se eliminan o bloquean en regiones geográficas específicas; El uso de un proxy le permitirá navegar por la web con una dirección IP diferente, lo que le permitirá acceder a contenido específico de la región que de otro modo no estaría disponible.

Viñetas: cuándo utilizar un proxy#

Cuando te enfrentas a una prohibición de IP que restringe tu acceso a Reddit.

Al intentar acceder a contenido eliminado o bloqueado en ubicaciones geográficas específicas.

Recuerde, si bien un proxy puede ayudarlo a acceder al contenido, no puede recuperar publicaciones o comentarios que hayan sido eliminados o eliminados de la base de datos de Reddit. Es más una solución para evitar las restricciones que una solución para ver el contenido eliminado.

El debate ético#

No se trata sólo de cómo ver el contenido eliminado de Reddit; también se trata de si deberías hacerlo. Aquí hay algunas perspectivas a considerar:

Respeto por las pautas de la comunidad : Si una publicación fue eliminada por violar las reglas, ¿debería verse?

: Si una publicación fue eliminada por violar las reglas, ¿debería verse? Curiosidad versus responsabilidad: Si bien es natural sentir curiosidad, también hay que considerar la responsabilidad que conlleva la información.

Viñetas: preguntas éticas que debe hacerse#

¿Estoy viendo este contenido por razones constructivas?

¿Ver este contenido perjudicará a alguien?

¿Resucitar este contenido compromete la integridad de la comunidad de Reddit?

El futuro de ver contenido eliminado de Reddit#

El futuro es incierto debido a:

Cambios en la política : Reddit puede restringir aún más el acceso de terceros.

: Reddit puede restringir aún más el acceso de terceros. Limitaciones técnicas: Con el tiempo, puede resultar más difícil recuperar contenido antiguo.

Preguntas frecuentes#

¿Es ilegal ver contenido eliminado de Reddit? No, pero podría ir en contra de los términos de servicio de Reddit. ¿Puedo ver quién eliminó una publicación de Reddit? Generalmente no. Reddit no revela esta información. ¿Por qué se están eliminando herramientas como Reveddit y Unddit? A partir de 2023, Reddit revocó el acceso a los datos en el que dependían estas herramientas.

Si bien el atractivo de las publicaciones y comentarios eliminados de Reddit puede ser irresistible, los usuarios deben andar con cuidado. Las herramientas disponibles para tales tareas están disminuyendo y no se pueden ignorar las consideraciones éticas. A medida que Reddit continúe evolucionando, también lo harán los métodos y las implicaciones de ver su contenido eliminado.

Ya sea que lo impulse la curiosidad o la necesidad de información completa, comprender las complejidades de ver contenido eliminado de Reddit es más complejo de lo que parece. Entonces, la próxima vez que te topes con un comentario eliminado y te preguntes qué contenía, recuerda las herramientas y consideraciones que se mencionan aquí. ¡Feliz edición!