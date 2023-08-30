Reddit هو مصدر غني بالمعلومات والآراء والدراما أحياناً. في بعض الأحيان، تكون أكثر الأشياء إثارة هي تلك المحتويات التي تم حذفها أو إزالتها. لكن كيف يمكنك الوصول إلى هذه “الثمرة المحرمة”؟ في هذا المقال، سنتعمق في طرق مختلفة واعتبارات أخلاقية وتغييرات مستقبلية محتملة حول كيفية عرض المنشورات والتعليقات المحذوفة على Reddit.

جدول المحتويات#

ما الذي يتم حذفه على Reddit؟#

قبل أن ننطلق، من المهم فهم السبب وراء حذف بعض المنشورات أو التعليقات على Reddit. إليك بعض الأسباب الشائعة:

انتهاك سياسات Reddit : المحتوى الذي يكسر القواعد.

: المحتوى الذي يكسر القواعد. تقدير المشرف : المنشورات التي لا تتوافق مع إرشادات subreddit.

: المنشورات التي لا تتوافق مع إرشادات subreddit. حذف المستخدم: في بعض الأحيان، يقوم المستخدمون بحذف محتواهم بأنفسهم.

أنواع الحذف#

الحذف الناعم : تم حذفه بواسطة المشرفين ولكن لم يتم مسحه من خوادم Reddit’s.

: تم حذفه بواسطة المشرفين ولكن لم يتم مسحه من خوادم Reddit’s. الحذف الدائم: تم حذفه بشكل كامل من نظام Reddit البيئي، عادة بواسطة مسؤولي Reddit.

هذه هي جوهر المسألة. على مدى السنوات، ظهرت عدة أدوات لمساعدة المستخدمين على رؤية محتوى Reddit المحذوف.

مواقع الويب الخارجية#

Rareddit: في الوقت الحالي، المكان الأول والموثوق لاسترجاع المحتوى المحذوف.

Reveddit و Unddit: كانت شهيرة في السابق، لكن اعتبارًا من عام 2023، يتم التوقف عن استخدامها.

Wayback Machine#

يمكنها توفير لقطات للصفحة كما ظهرت في الماضي.

أداة الموثوقية الاعتبارات الاخلاقية الجدوى المستقبلية Rareddit عالي متوسط غير مؤكد Reveddit قليل عالي توقف الخدمة آلة وايباك متوسط قليل مستقر

الـ Proxies: قناة إضافية#

على الرغم من أنها ليست طريقة مباشرة لاسترجاع المحتوى المحذوف، إلا أن استخدام خادم وكيل يمكن أن يساعدك في تجاوز قيود جغرافية أو حظر عناوين IP التي قد تمنعك من الوصول إلى مواضيع معينة على Reddit. في بعض الأحيان، يتم حذف المشاركات أو حجبها في مناطق جغرافية محددة؛ استخدام خادم وكيل سيسمح لك بتصفح الويب تحت عنوان IP مختلف، مما يمنحك الوصول إلى محتوى خاص بمناطق معينة قد يكون غير متاح بخلاف ذلك.

نقاط مهمة: متى تستخدم Proxy#

عند مواجهة حظر IP يقيد وصولك إلى Reddit.

عند محاولة الوصول إلى محتوى محذوف أو محظور في مواقع جغرافية معينة.

تذكر أن الـ proxy يمكنه مساعدتك على الوصول إلى المحتوى، لكنه لا يستطيع استرجاع المنشورات أو التعليقات التي تم حذفها أو إزالتها من قاعدة بيانات Reddit. إنها أكثر بمثابة حل بديل لتجاوز القيود بدلاً من حل للاطلاع على المحتوى المحذوف.

النقاش الأخلاقي#

إنه لا يتعلق فقط بكيفية الاطلاع على محتوى Reddit المحذوف؛ بل يتعلق أيضاً بما إذا كان يجب عليك ذلك. إليك بعض وجهات النظر التي يجب مراعاتها:

احترام إرشادات المجتمع : إذا تم حذف منشور لانتهاكه القواعد، هل يجب الاطلاع عليه؟

: إذا تم حذف منشور لانتهاكه القواعد، هل يجب الاطلاع عليه؟ الفضول مقابل المسؤولية: بينما من الطبيعي أن تكون فضولياً، يجب عليك أيضاً أن تأخذ في الاعتبار المسؤولية التي تأتي مع المعلومات.

نقاط مهمة: أسئلة أخلاقية توجهها لنفسك#

هل أطلع على هذا المحتوى لأسباب بناءة؟

هل الاطلاع على هذا المحتوى قد يسبب ضرراً لشخص ما؟

هل إحياء هذا المحتوى يهدد سلامة مجتمع Reddit؟

مستقبل عرض محتوى Reddit المحذوف#

المستقبل غير مؤكد بسبب:

تغييرات السياسة : قد يفرض Reddit قيوداً إضافية على الوصول من خلال جهات خارجية.

: قد يفرض Reddit قيوداً إضافية على الوصول من خلال جهات خارجية. القيود التقنية: قد يصبح من الصعب استرجاع المحتوى الأقدم بمرور الوقت.

الأسئلة الشائعة#

هل مشاهدة محتوى Reddit المحذوف غير قانونية؟ لا، لكنها قد تنتهك شروط الخدمة الخاصة بـ Reddit’s. هل يمكنني معرفة من حذف منشور Reddit؟ بشكل عام، لا. لا تكشف Reddit هذه المعلومات’s doesn’t. لماذا تم إيقاف أدوات مثل Reveddit و Unddit؟ اعتباراً من عام 2023، ألغت Reddit إمكانية الوصول إلى البيانات التي تعتمد عليها هذه الأدوات.

بينما قد يكون سحر منشورات وتعليقات Reddit المحذوفة لا يقاوم، يجب على المستخدمين التحرك بحذر. الأدوات المتاحة لمثل هذه المهام آخذة في التناقص، والاعتبارات الأخلاقية لا يمكن تجاهلها. مع استمرار Reddit في التطور، ستتطور أيضاً الطرق والآثار المترتبة على مشاهدة محتواها المحذوف’s.

سواء كنت مدفوعاً بالفضول أو بحاجة إلى معلومات شاملة، فإن فهم تعقيدات مشاهدة محتوى Reddit المحذوف أكثر تعقيداً مما يبدو. لذا في المرة القادمة التي تصادف فيها تعليقاً محذوفاً وتتساءل ما الذي كان يحتويه، تذكر الأدوات والاعتبارات المذكورة هنا. استمتع بـ Reddit’s!