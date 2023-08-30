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हटाए गए रेडिट पोस्ट और टिप्पणियाँ कैसे देखें: एक व्यापक मार्गदर्शिका

जानें कि आसानी से deleted Reddit पोस्ट और कमेंट को कैसे देखा जाए! Reddit पर deleted content को देखने और खोई हुई चर्चाओं को पुनः प्राप्त करने के पाँच सरल तरीके जानें।

प्रकाशित30 अगस्त 2023
अपडेट किया गया9 अप्रैल 2025
पढ़ने का समय5 मिनट
लेखकBrandon Perry
इस लेख में 15 अनुभाग
  1. विषयसूची
  2. Reddit पर क्या हटाया जाता है?
  3. हटाने के प्रकार
  4. हटाई गई सामग्री पुनः प्राप्त करने के उपकरण
  5. तृतीय-पक्ष वेबसाइटें
  6. अप्रचलित उपकरण
  7. वेबैक मशीन
  8. तालिका: हटाए गए Reddit सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए टूल की तुलना
  9. प्रॉक्सी: एक अतिरिक्त एवेन्यू
  10. बुलेट पॉइंट: प्रॉक्सी का उपयोग कब करें
  11. नैतिक बहस
  12. बुलेट पॉइंट: स्वयं से पूछने के लिए नैतिक प्रश्न
  13. हटाए गए Reddit सामग्री को देखने का भविष्य
  14. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  15. निष्कर्ष
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Reddit जानकारी, राय और सामयिक नाटक का खजाना है। कभी-कभी, सामग्री के सबसे आकर्षक अंश वे होते हैं जिन्हें हटा दिया गया है या हटा दिया गया है। लेकिन आप इस “निषिद्ध फल” तक कैसे पहुँचते हैं? इस लेख में, हम Reddit पर हटाए गए पोस्ट और टिप्पणियों को कैसे देख सकते हैं, इसके विभिन्न तरीकों, नैतिक विचारों और संभावित भविष्य के बदलावों पर चर्चा करेंगे।

विषयसूची#

Reddit पर क्या हटाया जाता है?#

आगे बढ़ने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि Reddit पर कुछ पोस्ट या टिप्पणियाँ क्यों हटा दी जाती हैं। यहां कुछ सामान्य कारण दिए गए हैं:

  • Reddit की नीतियों का उल्लंघन: ऐसी सामग्री जो नियमों को तोड़ती है।
  • मॉडरेटर विवेक: वे पोस्ट जो सबरेडिट के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।
  • उपयोगकर्ता विलोपन: कई बार यूजर खुद ही अपना कंटेंट डिलीट कर देते हैं।

हटाने के प्रकार#

  • सॉफ्ट डिलीट: मॉडरेटर द्वारा हटा दिया गया लेकिन Reddit के सर्वर से नहीं मिटाया गया।
  • हार्ड डिलीट: Reddit के पारिस्थितिकी तंत्र से पूरी तरह से मिटा दिया गया, आमतौर पर Reddit व्यवस्थापकों द्वारा।

हटाई गई सामग्री पुनः प्राप्त करने के उपकरण#

यह मामले का मूल है. पिछले कुछ वर्षों में, उपयोगकर्ताओं को हटाए गए Reddit सामग्री को देखने में मदद करने के लिए कई उपकरण सामने आए हैं।

तृतीय-पक्ष वेबसाइटें#

  • रेरेडिट: अब तक, हटाई गई सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान।

अप्रचलित उपकरण#

  • रेवेडिट और अनडिट: एक बार लोकप्रिय, लेकिन 2023 तक, उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है।

वेबैक मशीन#

  • पृष्ठ के स्नैपशॉट प्रदान कर सकते हैं जैसा कि यह पहले दिखाई देता था।

तालिका: हटाए गए Reddit सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए टूल की तुलना#

टूलविश्वसनीयतानैतिक प्रतिपूर्तिभविष्य की व्यवहार्यता
रेरेडिटउच्चमध्यमढुलमुल
रेवेडिटनिम्नउच्चधीरे धीरे हटाया गया
वेबैक मशीनमध्यमनिम्नस्थिर

प्रॉक्सी: एक अतिरिक्त एवेन्यू#

हालांकि हटाई गई सामग्री को पुनः प्राप्त करने का कोई सीधा तरीका नहीं है, प्रॉक्सी का उपयोग करने से आपको भू-प्रतिबंधों या आईपी प्रतिबंधों को बायपास करने में मदद मिल सकती है जो आपको कुछ रेडिट थ्रेड्स तक पहुंचने से रोक सकते हैं। कभी-कभी, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में पोस्ट हटा दी जाती हैं या अवरुद्ध कर दी जाती हैं; प्रॉक्सी का उपयोग करने से आप एक अलग आईपी पते के तहत वेब सर्फ कर सकेंगे, जिससे आपको क्षेत्र-विशिष्ट सामग्री तक पहुंच मिलेगी जो अन्यथा अनुपलब्ध हो सकती है।

बुलेट पॉइंट: प्रॉक्सी का उपयोग कब करें#

  • आईपी प्रतिबंध का सामना करते समय जो Reddit तक आपकी पहुंच को प्रतिबंधित करता है।
  • विशिष्ट भौगोलिक स्थानों में हटाई गई या अवरुद्ध की गई सामग्री तक पहुँचने का प्रयास करते समय।

याद रखें, जबकि एक प्रॉक्सी आपको सामग्री तक पहुंचने में मदद कर सकती है, यह उन पोस्ट या टिप्पणियों को पुनर्प्राप्त नहीं कर सकती है जिन्हें Reddit के डेटाबेस से हटा दिया गया है या हटा दिया गया है। यह हटाई गई सामग्री को देखने के समाधान के बजाय प्रतिबंधों को बायपास करने का एक समाधान है।

नैतिक बहस#

यह केवल हटाए गए Reddit सामग्री को देखने के बारे में नहीं है; यह इस बारे में भी है कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं। विचार करने के लिए यहां कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं:

  • सामुदायिक दिशानिर्देशों का सम्मान: यदि किसी पोस्ट को नियमों का उल्लंघन करने के कारण हटा दिया गया है, तो क्या उसे देखा जाना चाहिए?
  • जिज्ञासा बनाम जिम्मेदारी: हालांकि जिज्ञासु होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी को जानकारी के साथ आने वाली जिम्मेदारी पर भी विचार करना चाहिए।

बुलेट पॉइंट: स्वयं से पूछने के लिए नैतिक प्रश्न#

  • क्या मैं इस सामग्री को रचनात्मक कारणों से देख रहा हूँ?
  • क्या इस सामग्री को देखने से किसी को नुकसान होगा?
  • क्या इस सामग्री को पुनर्जीवित करने से Reddit समुदाय की अखंडता से समझौता होता है?

हटाए गए Reddit सामग्री को देखने का भविष्य#

भविष्य निम्न कारणों से अनिश्चित है:

  • नीति परिवर्तन: Reddit तीसरे पक्ष की पहुंच को और प्रतिबंधित कर सकता है।
  • तकनीकी सीमाएँ: समय के साथ, पुरानी सामग्री को पुनः प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#

  1. क्या हटाई गई Reddit सामग्री को देखना अवैध है?
    • नहीं, लेकिन यह Reddit की सेवा की शर्तों के विरुद्ध हो सकता है।
  2. क्या मैं देख सकता हूँ कि Reddit पोस्ट को किसने हटाया?
    • आम तौर पर, नहीं. Reddit इस जानकारी का खुलासा नहीं करता है.
  3. Revedit और Unddit जैसे टूल चरणबद्ध तरीके से क्यों बंद किए जा रहे हैं?
    • 2023 तक, Reddit ने उस डेटा एक्सेस को रद्द कर दिया जिस पर ये उपकरण निर्भर थे।

निष्कर्ष#

हालाँकि हटाए गए Reddit पोस्ट और टिप्पणियों का आकर्षण अनूठा हो सकता है, उपयोगकर्ताओं को सावधानी से चलना चाहिए। ऐसे कार्यों के लिए उपलब्ध उपकरण कम होते जा रहे हैं, और नैतिक विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे-जैसे Reddit विकसित होता जा रहा है, वैसे-वैसे इसकी हटाई गई सामग्री को देखने के तरीके और निहितार्थ भी विकसित होंगे।

चाहे आप जिज्ञासा से प्रेरित हों या व्यापक जानकारी की आवश्यकता से प्रेरित हों, हटाए गए Reddit सामग्री को देखने की जटिलताओं को समझना जितना लगता है उससे कहीं अधिक जटिल है। तो अगली बार जब आप किसी हटाई गई टिप्पणी पर ठोकर खाएँ और आश्चर्य करें कि इसमें क्या है, तो यहाँ उल्लिखित टूल और विचारों को याद रखें। हैप्पी रेडिटिंग!