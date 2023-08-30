Reddit adalah harta karun berupa informasi, opini, dan drama sesekali. Terkadang, bagian konten yang paling menggiurkan adalah konten yang telah dihapus atau dihapus. Tapi bagaimana Anda mengakses “buah terlarang” ini? Dalam artikel ini, kami akan mempelajari berbagai metode, pertimbangan etis, dan kemungkinan perubahan di masa depan tentang cara seseorang dapat melihat postingan dan komentar yang dihapus di Reddit.

Daftar isi#

Apa yang Dihapus di Reddit?#

Sebelum kita lanjutkan, penting untuk memahami mengapa postingan atau komentar tertentu dihapus di Reddit. Berikut adalah beberapa alasan umum:

Pelanggaran Kebijakan Reddit : Konten yang melanggar aturan.

: Konten yang melanggar aturan. Kebijaksanaan Moderator : Postingan yang tidak sesuai dengan panduan subreddit.

: Postingan yang tidak sesuai dengan panduan subreddit. Penghapusan Pengguna: Terkadang, pengguna sendiri menghapus konten mereka.

Soft Delete : Dihapus oleh moderator tetapi tidak dihapus dari server Reddit.

: Dihapus oleh moderator tetapi tidak dihapus dari server Reddit. Hard Delete: Benar-benar dihapus dari ekosistem Reddit, biasanya oleh admin Reddit.

Ini adalah inti dari masalahnya. Selama bertahun-tahun, beberapa alat telah bermunculan untuk membantu pengguna melihat konten Reddit yang dihapus.

Situs Web Pihak Ketiga#

Reddit langka: Saat ini, tempat utama untuk mengambil konten yang dihapus.

Reveddit dan Unddit: Dulunya populer, tetapi mulai tahun 2023, aplikasi tersebut akan dihapuskan secara bertahap.

Mesin Wayback#

Dapat memberikan snapshot halaman seperti yang terlihat di masa lalu.

Alat Keandalan Pertimbangan Etis Kelayakan Masa Depan Reddit langka Tinggi Sedang Tidak pasti Reveddit Rendah Tinggi Tidak Digunakan Lagi Mesin Wayback Sedang Rendah Stabil

Proxy: Jalan Tambahan#

Meskipun bukan metode langsung untuk mengambil konten yang dihapus, menggunakan proxy dapat membantu Anda melewati pembatasan geo atau larangan IP yang mungkin mencegah Anda mengakses thread Reddit tertentu. Terkadang, postingan dihapus atau diblokir di wilayah geografis tertentu; menggunakan proxy akan memungkinkan Anda menjelajahi web dengan alamat IP yang berbeda, memberi Anda akses ke konten khusus wilayah yang mungkin tidak tersedia.

Poin Penting: Kapan Menggunakan Proxy#

Ketika menghadapi larangan IP yang membatasi akses Anda ke Reddit.

Ketika mencoba mengakses konten yang dihapus atau diblokir di lokasi geografis tertentu.

Ingat, meskipun proxy dapat membantu Anda mengakses konten, proxy tidak dapat mengambil postingan atau komentar yang telah dihapus atau dihapus dari database Reddit’s. Ini lebih merupakan solusi untuk melewati pembatasan daripada cara untuk melihat konten yang dihapus.

Perdebatan Etika#

Ini bukan hanya tentang cara melihat konten Reddit yang dihapus; ini juga tentang apakah Anda harus melakukannya. Berikut beberapa perspektif yang perlu dipertimbangkan:

Menghormati Pedoman Komunitas : Jika postingan dihapus karena melanggar aturan, haruskah postingan itu dilihat?

: Jika postingan dihapus karena melanggar aturan, haruskah postingan itu dilihat? Rasa Ingin Tahu vs. Tanggung Jawab: Meskipun wajar untuk penasaran, seseorang juga harus mempertimbangkan tanggung jawab yang datang dengan informasi.

Poin-Poin: Pertanyaan Etis untuk Ditanyakan pada Diri Sendiri#

Apakah saya melihat konten ini untuk alasan konstruktif?

Akankah melihat konten ini merugikan seseorang?

Apakah menghidupkan kembali konten ini membahayakan integritas komunitas Reddit?

Masa Depan Melihat Konten Reddit yang Dihapus#

Masa depan tidak pasti karena:

Perubahan Kebijakan : Reddit dapat lebih membatasi akses pihak ketiga.

: Reddit dapat lebih membatasi akses pihak ketiga. Keterbatasan Teknis: Seiring waktu, mungkin akan lebih sulit untuk mengambil konten yang lebih lama.

Pertanyaan yang Sering Diajukan#

Apakah melihat konten Reddit yang dihapus itu ilegal? Tidak, tapi mungkin melanggar persyaratan layanan Reddit. Bisakah saya melihat siapa yang menghapus postingan Reddit? Umumnya, tidak. Reddit tidak mengungkapkan informasi ini. Mengapa alat seperti Reveddit dan Unddit dihapus secara bertahap? Sejak 2023, Reddit mencabut akses data yang alat-alat ini andalkan.

Meski daya tarik postingan dan komentar Reddit yang dihapus bisa tidak tertahankan, pengguna harus berhati-hati. Alat-alat yang tersedia untuk tugas semacam itu semakin berkurang, dan pertimbangan etika tidak bisa diabaikan. Saat Reddit terus berkembang, begitu juga dengan metode dan implikasi melihat konten yang dihapusnya.

Entah Anda didorong oleh rasa ingin tahu atau kebutuhan informasi yang komprehensif, memahami seluk-beluk melihat konten Reddit yang dihapus lebih kompleks daripada yang terlihat. Jadi, lain kali Anda menemukan komentar yang dihapus dan bertanya-tanya apa isinya, ingat alat-alat dan pertimbangan yang disebutkan di sini. Selamat bermain Reddit!