如何查看已删除的 Reddit 帖子和评论：综合指南
了解如何轻松查看已删除的 Reddit 帖子和评论！学习五种简单的方法，查看 Reddit 上已删除的内容并恢复丢失的讨论。
Reddit 是一个信息、观点和偶发戏剧的宝库。有时，最诱人的内容是那些被移除或删除的内容。但如何获取这些 “禁果 “呢？在本文中，我们将深入探讨如何查看 Reddit 上被删除的帖子和评论的各种方法、道德考量以及未来可能发生的变化。
目录#
- Reddit 上会删除什么？
- 找回已删除内容的工具
- 代理：另一条道路
- 伦理辩论
- 查看已删除 Reddit 内容的未来
- 常见问题
- 总结
Reddit 上会删除什么？#
在继续讨论之前，了解 Reddit 上某些帖子或评论被删除的原因很重要。以下是几个常见原因：
- 违反 Reddit 政策:打破常规的内容。
- 主持人自由裁量权:不符合子论坛指南的帖子。
- 用户删除:有时，用户会自己删除内容。
删除类型#
- 软删除:被版主删除，但未从 Reddit 服务器中删除。
- 硬删除:从 Reddit 生态系统中完全清除，通常由 Reddit 管理员清除。
找回已删除内容的工具#
这就是问题的核心。多年来，出现了多种工具帮助用户查看已删除的 Reddit 内容。
第三方网站#
- Rareddit:到目前为止，它是找回已删除内容的首选之地。
过时的工具#
- Reveddit 和 Unddit:曾经很流行，但从 2023 年起将逐步淘汰。
回放机器#
- 可以提供过去页面的快照。
表格恢复已删除 Reddit 内容的工具比较#
|工具
|可靠性
|伦理方面的考虑
|未来的可行性
|Rareddit
|高
|中等
|不确定
|Reveddit
|低
|高
|逐步淘汰
|回溯机
|中等
|低
|稳定
代理：另一条道路#
使用代理服务器虽然不能直接找回被删除的内容，但它可以帮你绕过地理限制或 IP 禁止，这些限制或禁止可能会阻止你访问某些 Reddit 线程。有时，帖子会在特定的地理区域被删除或屏蔽；使用代理可以让你在不同的 IP 地址下上网，从而访问特定区域的内容，否则这些内容可能无法访问。
要点：何时使用代理#
- 当你的 IP 被禁止访问 Reddit 时。
- 尝试访问在特定地理位置被删除或屏蔽的内容时。
请记住，虽然代理可以帮助你访问内容，但它无法检索已从 Reddit 数据库中删除或移除的帖子或评论。它更像是一种绕过限制的变通方法，而不是查看已删除内容的解决方案。
伦理辩论#
这不仅关系到如何查看已删除的 Reddit 内容，还关系到是否应该查看。以下是一些值得考虑的观点：
- 尊重社区准则:如果一个帖子因违反规则而被删除，是否应该查看？
- 好奇心与责任感:好奇是人之常情，但也要考虑到信息带来的责任。
要点：要问自己的道德问题#
- 我查看这些内容是否出于建设性的原因？
- 观看这些内容会对他人造成伤害吗？
- 复活这些内容是否会损害 Reddit 社区的完整性？
查看已删除 Reddit 内容的未来#
由于以下原因，未来并不确定：
- 政策变化:Reddit 可能会进一步限制第三方访问。
- 技术限制:随着时间的推移，检索旧内容可能会变得越来越困难。
常见问题#
- 查看已删除的 Reddit 内容是否违法？
- 不会，但这可能违反 Reddit 的服务条款。
- 我能看到谁删除了 Reddit 上的帖子吗？
- 一般来说，不会。Reddit 不会披露这些信息。
- 为什么 Reveddit 和 Unddit 等工具会被淘汰？
- 截至 2023 年，Reddit 取消了这些工具所依赖的数据访问权限。
总结#
虽然删除 Reddit 帖子和评论的诱惑力难以抵挡，但用户必须谨慎行事。可用于此类任务的工具越来越少，道德方面的考虑也不容忽视。随着 Reddit 的不断发展，查看已删除内容的方法和影响也将不断变化。
无论你是出于好奇心还是对全面信息的需求，了解查看已删除 Reddit 内容的复杂性都比想象的要复杂得多。因此，下次当你偶然发现一条被删除的评论，并想知道它的内容时，请记住这里提到的工具和注意事项。祝你 Redditing 快乐！