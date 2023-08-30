Reddit 是一个信息、观点和偶发戏剧的宝库。有时，最诱人的内容是那些被移除或删除的内容。但如何获取这些 “禁果 “呢？在本文中，我们将深入探讨如何查看 Reddit 上被删除的帖子和评论的各种方法、道德考量以及未来可能发生的变化。

在继续讨论之前，了解 Reddit 上某些帖子或评论被删除的原因很重要。以下是几个常见原因：

违反 Reddit 政策 :打破常规的内容。

:打破常规的内容。 主持人自由裁量权 :不符合子论坛指南的帖子。

:不符合子论坛指南的帖子。 用户删除:有时，用户会自己删除内容。

软删除 :被版主删除，但未从 Reddit 服务器中删除。

:被版主删除，但未从 Reddit 服务器中删除。 硬删除:从 Reddit 生态系统中完全清除，通常由 Reddit 管理员清除。

这就是问题的核心。多年来，出现了多种工具帮助用户查看已删除的 Reddit 内容。

Rareddit:到目前为止，它是找回已删除内容的首选之地。

Reveddit 和 Unddit:曾经很流行，但从 2023 年起将逐步淘汰。

可以提供过去页面的快照。

工具 可靠性 伦理方面的考虑 未来的可行性 Rareddit 高 中等 不确定 Reveddit 低 高 逐步淘汰 回溯机 中等 低 稳定

使用代理服务器虽然不能直接找回被删除的内容，但它可以帮你绕过地理限制或 IP 禁止，这些限制或禁止可能会阻止你访问某些 Reddit 线程。有时，帖子会在特定的地理区域被删除或屏蔽；使用代理可以让你在不同的 IP 地址下上网，从而访问特定区域的内容，否则这些内容可能无法访问。

当你的 IP 被禁止访问 Reddit 时。

尝试访问在特定地理位置被删除或屏蔽的内容时。

请记住，虽然代理可以帮助你访问内容，但它无法检索已从 Reddit 数据库中删除或移除的帖子或评论。它更像是一种绕过限制的变通方法，而不是查看已删除内容的解决方案。

这不仅关系到如何查看已删除的 Reddit 内容，还关系到是否应该查看。以下是一些值得考虑的观点：

尊重社区准则 :如果一个帖子因违反规则而被删除，是否应该查看？

:如果一个帖子因违反规则而被删除，是否应该查看？ 好奇心与责任感:好奇是人之常情，但也要考虑到信息带来的责任。

我查看这些内容是否出于建设性的原因？

观看这些内容会对他人造成伤害吗？

复活这些内容是否会损害 Reddit 社区的完整性？

查看已删除 Reddit 内容的未来#

由于以下原因，未来并不确定：

政策变化 :Reddit 可能会进一步限制第三方访问。

:Reddit 可能会进一步限制第三方访问。 技术限制:随着时间的推移，检索旧内容可能会变得越来越困难。

查看已删除的 Reddit 内容是否违法？ 不会，但这可能违反 Reddit 的服务条款。 我能看到谁删除了 Reddit 上的帖子吗？ 一般来说，不会。Reddit 不会披露这些信息。 为什么 Reveddit 和 Unddit 等工具会被淘汰？ 截至 2023 年，Reddit 取消了这些工具所依赖的数据访问权限。

虽然删除 Reddit 帖子和评论的诱惑力难以抵挡，但用户必须谨慎行事。可用于此类任务的工具越来越少，道德方面的考虑也不容忽视。随着 Reddit 的不断发展，查看已删除内容的方法和影响也将不断变化。

无论你是出于好奇心还是对全面信息的需求，了解查看已删除 Reddit 内容的复杂性都比想象的要复杂得多。因此，下次当你偶然发现一条被删除的评论，并想知道它的内容时，请记住这里提到的工具和注意事项。祝你 Redditing 快乐！