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如何查看已删除的 Reddit 帖子和评论：综合指南

了解如何轻松查看已删除的 Reddit 帖子和评论！学习五种简单的方法，查看 Reddit 上已删除的内容并恢复丢失的讨论。

发布于2023年8月30日
已更新2025年4月9日
阅读时间1 分钟
本文内容 15 个章节
  1. 目录
  2. Reddit 上会删除什么？
  3. 删除类型
  4. 找回已删除内容的工具
  5. 第三方网站
  6. 过时的工具
  7. 回放机器
  8. 表格恢复已删除 Reddit 内容的工具比较
  9. 代理：另一条道路
  10. 要点：何时使用代理
  11. 伦理辩论
  12. 要点：要问自己的道德问题
  13. 查看已删除 Reddit 内容的未来
  14. 常见问题
  15. 总结
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Reddit 是一个信息、观点和偶发戏剧的宝库。有时，最诱人的内容是那些被移除或删除的内容。但如何获取这些 “禁果 “呢？在本文中，我们将深入探讨如何查看 Reddit 上被删除的帖子和评论的各种方法、道德考量以及未来可能发生的变化。

目录#

Reddit 上会删除什么？#

在继续讨论之前，了解 Reddit 上某些帖子或评论被删除的原因很重要。以下是几个常见原因：

  • 违反 Reddit 政策:打破常规的内容。
  • 主持人自由裁量权:不符合子论坛指南的帖子。
  • 用户删除:有时，用户会自己删除内容。

删除类型#

  • 软删除:被版主删除，但未从 Reddit 服务器中删除。
  • 硬删除:从 Reddit 生态系统中完全清除，通常由 Reddit 管理员清除。

找回已删除内容的工具#

这就是问题的核心。多年来，出现了多种工具帮助用户查看已删除的 Reddit 内容。

第三方网站#

  • Rareddit:到目前为止，它是找回已删除内容的首选之地。

过时的工具#

  • Reveddit 和 Unddit:曾经很流行，但从 2023 年起将逐步淘汰。

回放机器#

  • 可以提供过去页面的快照。

表格恢复已删除 Reddit 内容的工具比较#

工具可靠性伦理方面的考虑未来的可行性
Rareddit中等不确定
Reveddit逐步淘汰
回溯机中等稳定

代理：另一条道路#

使用代理服务器虽然不能直接找回被删除的内容，但它可以帮你绕过地理限制或 IP 禁止，这些限制或禁止可能会阻止你访问某些 Reddit 线程。有时，帖子会在特定的地理区域被删除或屏蔽；使用代理可以让你在不同的 IP 地址下上网，从而访问特定区域的内容，否则这些内容可能无法访问。

要点：何时使用代理#

  • 当你的 IP 被禁止访问 Reddit 时。
  • 尝试访问在特定地理位置被删除或屏蔽的内容时。

请记住，虽然代理可以帮助你访问内容，但它无法检索已从 Reddit 数据库中删除或移除的帖子或评论。它更像是一种绕过限制的变通方法，而不是查看已删除内容的解决方案。

伦理辩论#

这不仅关系到如何查看已删除的 Reddit 内容，还关系到是否应该查看。以下是一些值得考虑的观点：

  • 尊重社区准则:如果一个帖子因违反规则而被删除，是否应该查看？
  • 好奇心与责任感:好奇是人之常情，但也要考虑到信息带来的责任。

要点：要问自己的道德问题#

  • 我查看这些内容是否出于建设性的原因？
  • 观看这些内容会对他人造成伤害吗？
  • 复活这些内容是否会损害 Reddit 社区的完整性？

查看已删除 Reddit 内容的未来#

由于以下原因，未来并不确定：

  • 政策变化:Reddit 可能会进一步限制第三方访问。
  • 技术限制:随着时间的推移，检索旧内容可能会变得越来越困难。

常见问题#

  1. 查看已删除的 Reddit 内容是否违法？
    • 不会，但这可能违反 Reddit 的服务条款。
  2. 我能看到谁删除了 Reddit 上的帖子吗？
    • 一般来说，不会。Reddit 不会披露这些信息。
  3. 为什么 Reveddit 和 Unddit 等工具会被淘汰？
    • 截至 2023 年，Reddit 取消了这些工具所依赖的数据访问权限。

总结#

虽然删除 Reddit 帖子和评论的诱惑力难以抵挡，但用户必须谨慎行事。可用于此类任务的工具越来越少，道德方面的考虑也不容忽视。随着 Reddit 的不断发展，查看已删除内容的方法和影响也将不断变化。

无论你是出于好奇心还是对全面信息的需求，了解查看已删除 Reddit 内容的复杂性都比想象的要复杂得多。因此，下次当你偶然发现一条被删除的评论，并想知道它的内容时，请记住这里提到的工具和注意事项。祝你 Redditing 快乐！