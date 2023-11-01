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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي ترينيداد وتوباغو المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات ترينيداد وتوباغو العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة0 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأمريكا الشمالية

بروكسيات ترينيداد وتوباغو المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات ترينيداد وتوباغو عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
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IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
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لقطة مجموعة بروكسي ترينيدادوتوباغو

ما الموجود حالياً في مجمع ترينيداد وتوباغو الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 0 عنوان IP نشط في ترينيداد وتوباغو
حسب البروتوكول
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
حسب إخفاء الهوية
نخبة0
مجهول0
شفاف0
لم يُختبر0
حسب المدينة
متوسط زمن الوصول: 0 msمتوسط وقت التشغيل: 0%أسرع بروكسي: 0 ms

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات ترينيداد وتوباغو المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع0عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل0%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول0ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةغير معروفإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا ترينيداد وتوباغو يضم المجمع المجاني 0 IP عامل. متوسط زمن الوصول حوالي 0 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 0%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~38% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي ترينيداد وتوباغو المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من ترينيداد وتوباغو متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات ترينيداد وتوباغو المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

أستخدم الوكيل للعمل، وبشكل أكثر تحديدًا، يتم استخدام عناوين IP لبلدان مختلفة لتحليلات تطبيقات Play Market المتطورة. يعمل وكلاء البلدان المختلفة دون انقطاع، وأستطيع أن أشير إلى عنوان اليونان وألمانيا. السعر غير مكلف نسبيًا والجودة جيدة. لم تكن هناك تأخيرات كبيرة.

Anton Efagulالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد بدأت في استخدام الوكلاء من موقع Fineproxy.org منذ بضعة أشهر لاستخراج البيانات من الويب. مجموعة كبيرة من عناوين IP والسرعة العالية وأنواع مختلفة من الوكلاء جعلت العملية مريحة قدر الإمكان. أنا أوصي به.

VladimmirisSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

هذا حقًا أحد أفضل الوكلاء الذين استخدمتهم. إنه مستقر، ودعم العملاء في محله والسعر في المتناول حقًا. بالتأكيد سوف تستمر في استخدامها!

yntoygwrldNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لأكون صادقًا، كنت أبحث عن وكلاء جيدين لفترة طويلة. صديقي أوصى لي بـ Fineproxy. لقد فوجئت جدًا بمستوى خدمة العملاء المقدمة لي. لقد ساعدوني في اختيار الحزمة المناسبة من الوكلاء. الوكلاء ذوو جودة عالية ويعملون بشكل جيد. فهي خادم وثابت، ويمكنك استخدامها لفترة طويلة. لقد استخدمت الوكلاء لمدة 30 أيام وحصلت على خصم كبير للتمديد. أوصي بـ Fineproxy وسأستخدمها في المستقبل.

StefanTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

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