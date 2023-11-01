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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي نيجيريا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات نيجيريا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة0 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأفريقيا

بروكسيات نيجيريا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات نيجيريا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
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IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
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لقطة مجموعة بروكسينيجيريا

ما الموجود حالياً في مجمع نيجيريا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 0 عنوان IP نشط في نيجيريا
حسب البروتوكول
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
حسب إخفاء الهوية
نخبة0
مجهول0
شفاف0
لم يُختبر0
حسب المدينة
متوسط زمن الوصول: 0 msمتوسط وقت التشغيل: 0%أسرع بروكسي: 0 ms

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات نيجيريا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع0عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل0%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول0ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةغير معروفإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا نيجيريا يضم المجمع المجاني 0 IP عامل. متوسط زمن الوصول حوالي 0 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 0%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~38% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي نيجيريا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من نيجيريا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات نيجيريا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

كانت هذه هي المرة الأولى التي أعمل فيها وأطلب Fineproxy وأنا راضٍ تمامًا. المنتج يعمل بشكل مستقر، لا توجد مشاكل. كما أن السعر رخيص حقًا، بالنسبة لي. شكرًا جزيلاً.

Sergio Daviesالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يوفر FineProxy.Org خدمات وكيل متميزة بسرعة ممتازة ووقت تشغيل موثوق ودعم عملاء سريع الاستجابة. خدماتهم بأسعار معقولة ويمكن الاعتماد عليها!

konkea208Norton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

فريق الدعم يستجيب بسرعة كبيرة (ماعدا في الليل) الموقع جميل وبسيط أنصح به الجميع، المفضل لدي هو Fineporxy

ertireyizSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

إذا كنت تبحث عن خدمات بروكسي عالية الجودة وموثوقة، فإنني أوصي بشدة بـ Fineproxy – أحد أفضل مقدمي الخدمات الذين عملت معهم على الإطلاق. يوفر الوكلاء الخاصون بهم سرعات اتصال مستقرة دون أي توقف تقريبًا. أنا أستخدمها بشكل أساسي لتجاوز القيود، والخدمة دائمًا ما تعمل بشكل جيد للغاية. واجهة الموقع بسيطة وبديهية، مما يجعل عملية شراء الوكيل سريعة وخالية من المتاعب. تقدم Fineproxy مجموعة واسعة من خطط التسعير، لذلك من السهل العثور على الحل المناسب لأي حاجة أو ميزانية. يتميز دعم العملاء لديهم بالاستجابة والاحترافية - وفي كل مرة تواصلت معهم، تلقيت مساعدة سريعة ومفيدة. ما أقدره بشكل خاص هو شفافية الخدمة: يتم تقديم جميع المعلومات حول مواقع وأنواع الوكيل المتاحة (مجهول، النخبة، وما إلى ذلك) بشكل واضح وشامل. في الختام، يمكنني أن أوصي بثقة بـ Fineproxy لأي شخص يحتاج إلى وكلاء سريعين ومستقرين وآمنين. نسبة السعر إلى الجودة رائعة، مما يجعل هذه الخدمة خيارًا قويًا في السوق.

ZeennsDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

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