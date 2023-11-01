حاليًا ليسوتو يضم المجمع المجاني 0 IP عامل. متوسط زمن الوصول حوالي 0 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 0%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~38% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة. استخدم FineProxy Premium إذا تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.