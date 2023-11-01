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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Centraal-Afrikaanse Republiek

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Centraal-Afrikaanse Republiek voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status0 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionAfrika

Actieve proxy’s uit Centraal-Afrikaanse Republiek
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Centraal-Afrikaanse Republiek, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
0 online·Meer nodig? →
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
Weergegeven 0 van 0

Momentopname van de proxypool voor Centraal-AfrikaanseRepubliek

Wat momenteel in de actieve pool voor Centraal-Afrikaanse Republiek zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 0 actieve IP’s in Centraal-Afrikaanse Republiek
Op protocol
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Op anonimiteit
Elite0
Anoniem0
Transparant0
Niet getest0
Op plaats
Mediane latentie: 0 msGemiddelde uptime: 0%Snelste proxy: 0 ms

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Centraal-Afrikaanse Republiek FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang0IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime0%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie0ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieOnbekendAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Centraal-Afrikaanse Republiek een gratis pool met 0 werkende IP’s. De mediane latentie is ongeveer 0 ms en de uptime in het afgelopen uur is 0%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~38% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Centraal-Afrikaanse Republiek bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Centraal-Afrikaanse Republiek online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Centraal-Afrikaanse Republiek gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Hallo! Ik wil u vertellen dat deze proxies verkopen op een betere prijs die ik ooit heb gezien. Ik ben blij met het werk en de snelheid die zo nodig zijn. In het algemeen, Ik wil zeggen dat ik vond het net als iedereen!!!

Эмран БеговIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Het bedrijf lanceert vaak interessante promoties. De 10% cashback bij het betalen met cryptogeld is vooral aangenaam. Bovendien, uitbreiding van bestaande pakketten is 20% goedkoper dan de aankoop op een regelmatige basis. Helaas, zijn er defecte proxies in de pakketten. Echter, voor standaard pakketten met 1000 of meer IP's, dit is niet significant, omdat de resterende negenhonderd volledig functionele en betrouwbare proxies zal meer dan genoeg zijn voor uw behoeften.

TakagataSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

De proxy’s die ze verkopen zijn erg goedkoop voor de geboden kwaliteit. Het zijn de proxy’s van de hoogste kwaliteit die ik ooit heb gezien en er worden veel landen ondersteund. De website is overzichtelijk en gemakkelijk te begrijpen, en de ondersteuning is de beste.

Raidr PROTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een solide proxy provider met een goede selectie van servers wereldwijd. Ik heb hun diensten gebruikt voor een aantal maanden, voornamelijk voor SEO tools en marktonderzoek, en de prestaties is consequent betrouwbaar. Aansluitingssnelheid is snel, en IP's worden zelden gemarkeerd of geblokkeerd. Hun dashboard is gemakkelijk te navigeren, en het opzetten van proxies is eenvoudig. Customer support is professioneel en antwoordt snel op vragen. De prijsstructuur is concurrerend, vooral voor bulk pakketten. Over het algemeen, fineproxy.org levert uitstekende waarde en betrouwbare service voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik.

KavieDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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