|Pargi suurus
|0IP-d (aktiivsed)
|85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
|Keskmine tööaeg
|0%
|99.97%SLA
|Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Mediaanlatentsus
|0ms
|< 30 ms
|Läbilaskevõime IP kohta
|< 2 Mbit/s
|kuni 500 Mbit/s
|Samaaegsed ühendused
|1–5
|alates 1500
|Toetatud protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Anonüümsuse garantii
|Teadmata
|Ainult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
|IP tüüp
|Avalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IP
|Andmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
|Autentimine
|× Puudub — kasutada võib igaüks
|✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
|Püsiseansid
|× No
|✓ Kuni 15 min
|IP vahetamise reegel
|Iga tund
|Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel
|Sihtsaidil blokeerimise oht
|Kõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatud
|Madal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
|Pahatahtliku vahendusründe oht
|Võimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata
|✓ Puudub — teie eraldatud taristu
|Tugi
|Puudub
|Ööpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
|Logid ja nõuetele vastavus
|Puudub
|Logid, arved ja lepingud
|Sobib kõige paremini
|Ühekordne testimine, õppimine ja hobiskriptid
|Veebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
|Maksumus
|$0
|alates 0,07 $ IP kohta kuus