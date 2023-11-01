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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

मध्य अफ़्रीकी गणराज्य की मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

परीक्षण, एकबारगी लुकअप और डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए मध्य अफ़्रीकी गणराज्य की सार्वजनिक प्रॉक्सी की लाइव, नियमित रूप से सत्यापित सूची।

स्थिति0 ऑनलाइन
अपडेट किया गया2 घं पहले
क्षेत्रअफ़्रीका

लाइव मध्य अफ़्रीकी गणराज्य प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक मध्य अफ़्रीकी गणराज्य प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
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IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
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मध्य अफ़्रीकी गणराज्य प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव मध्य अफ़्रीकी गणराज्य पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 0 सक्रिय IP — मध्य अफ़्रीकी गणराज्य
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
अनामिता के अनुसार
एलीट0
अनाम0
पारदर्शी0
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
मीडियन लेटेंसी: 0 msऔसत अपटाइम: 0%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 0 ms

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
मूल्य देखें →
1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

मुफ़्त
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

मुफ़्त बनाम FineProxy — ईमानदारतुलना

ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरमध्य अफ़्रीकी गणराज्य की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार0IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम0%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी0ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीअज्ञातकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी मध्य अफ़्रीकी गणराज्य के मुफ़्त पूल में 0 कार्यशील IP. मीडियन लेटेंसी लगभग 0 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 0%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~38% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त मध्य अफ़्रीकी गणराज्य प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई मध्य अफ़्रीकी गणराज्य प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त मध्य अफ़्रीकी गणराज्य प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

नमस्ते! मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉक्सी ऐसे अच्छे दाम पर बेचे जा रहे हैं जैसा मैंने कभी देखा है। मैं उस काम और गति से खुश हूँ जो इतनी आवश्यक हैं। सामान्य तौर पर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे यह सभी की तरह पसंद आया!!!

Эмран БеговFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

कंपनी अक्सर दिलचस्प प्रमोशन लॉन्च करती है। क्रिप्टोकरेंसी से भुगतान करने पर 10% कैशबैक विशेष रूप से पसंद आने वाला है। इसके अलावा, मौजूदा पैकेजों का विस्तार करना नियमित रूप से खरीदने की तुलना में 20% सस्ता है। दुर्भाग्यवश, पैकेजों में दोषपूर्ण प्रॉक्सी होते हैं—10% तक। हालांकि, मानक पैकेजों में 1000 या अधिक IPs होने पर यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शेष नौ सौ पूरी तरह से कार्यशील और भरोसेमंद प्रॉक्सी आपकी जरूरतों के लिए पर्याप्त होंगे।

TakagataSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

वे जो प्रॉक्सी बेचते हैं, उनकी गुणवत्ता के हिसाब से वे बहुत सस्ती हैं। ये अब तक देखी गई सबसे उच्च-गुणवत्ता वाली प्रॉक्सी हैं और इनमें कई देश उपलब्ध हैं। वेबसाइट साफ़-सुथरी और समझने में आसान है तथा सहायता सेवा सबसे अच्छी है।

Raidr PROTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy एक ठोस प्रॉक्सी प्रदाता है जिसमें दुनिया भर में सर्वरों का अच्छा चयन है। मैंने उनकी सेवाओं का कई महीनों तक उपयोग किया है, मुख्य रूप से SEO उपकरणों और बाजार अनुसंधान के लिए, और प्रदर्शन लगातार विश्वसनीय रहा है। कनेक्शन की गति तेज है, और आईपी शायद ही कभी ब्लॉक या फ्लैग किए जाते हैं। उनका डैशबोर्ड नेविगेट करने में आसान है, और प्रॉक्सी सेट करना सरल है। ग्राहक समर्थन पेशेवर है और पूछताछ का जल्दी उत्तर देता है। मूल्य संरचना प्रतिस्पर्धात्मक है, विशेष रूप से थोक पैकेजों के लिए। समग्र रूप से, Fineproxy.org व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए उत्कृष्ट मूल्य और भरोसेमंद सेवा प्रदान करता है।

KavieDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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