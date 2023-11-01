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無料プロキシリスト

オマーンの無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開オマーンプロキシの最新リストです。

ステータス0 オンライン
更新済み2 時間前
地域アジア

稼働中のオマーンプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、オマーンの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
0 オンライン·さらに必要ですか？ →
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
表示中 0 ／ 0

オマーンプロキシプールの概要

現在利用可能なオマーンプールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 0 有効なIP数： オマーン
プロトコル別
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
匿名性別
エリート0
匿名0
透過型0
未テスト0
都市別
遅延の中央値: 0 ms平均稼働率: 0%最速プロキシ: 0 ms

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料オマーンプロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模0IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率0%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値0ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証不明エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 オマーン 無料プールには 0 稼働中のIP. 遅延の中央値は約 0 ms 、過去1時間の稼働率は 0%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~38% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料のオマーンプロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

オマーンのプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料のオマーンプロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

このウェブサイトはとても便利だと思います。私にとって最大の長所は、市場最安の価格です。それに、速度も最高です。3か月利用していますが、何の問題もありません。

Anastasia PrituzhalovaFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

非常に人気のあるサイトを対象にしていないのであれば、このプロキシは本当に最高です。速度も良く、テクニカルサポートも迅速です。使ってみてください。後悔はしません。

deigobrTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

サポート

fineproxy.orgをしばらく利用していますが、そのサービスには感心したと言わざるを得ません。プロキシは高速で信頼性が高く、優れたカスタマーサポートも付いています。安全なブラウジングや制限されたコンテンツへのアクセスに最適なソリューションです。価格には競争力があり、設定も分かりやすいです。信用できるプロキシプロバイダーを探している方には、fineproxy.orgを強くおすすめします。サービスは期待を上回り、心から満足しています。信頼できるプロキシが必要なら試してみてください。きっと失望しません！

JakubDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

これは本当に、今まで使った中で最高のプロキシの一つです。安定しており、カスタマーサポートは的確で、価格も本当に手頃です。間違いなくこれからも使い続けます！

yntoygwrldNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

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