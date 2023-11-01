ナミビアの無料プロキシリスト

現在、 ナミビア 無料プールには 0 稼働中のIP. 遅延の中央値は約 0 ms 、過去1時間の稼働率は 0%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~38% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ： プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。 FineProxy Premiumがおすすめ： 継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。