ガンビアの無料プロキシリスト

|プール規模
|0IP（稼働中）
|85,000+30以上の拠点のIP
|平均稼働率
|0%
|99.97%SLA
|リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|遅延の中央値
|0ms
|< 30 ms
|IPあたりのスループット
|< 2 Mbps（共有）
|最大500 Mbps
|同時接続数
|1～5（頻繁にブロック）
|1,500件〜（プランにより異なります）
|対応プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|匿名性を保証
|不明
|エリートのみ — IP / DNS漏れなし
|IPタイプ
|公開データセンター＋透過型レジデンシャル
|データセンター、自社所有のASNとサブネット
|認証
|× なし — 誰でも利用可能
|✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
|固定セッション
|× なし
|✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
|IPローテーションポリシー
|1時間ごと（リスト全体をローテーション）
|安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
|対象サイトでBANされるリスク
|高 — IPが公開され、悪用されることも多い
|低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
|悪意あるMITMのリスク
|可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます
|✓ なし — お客様専用のインフラ
|サポート
|なし
|エンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
|ログとコンプライアンス
|なし
|ログ、請求書、契約書（B2B）
|最適な用途
|単発テスト、学習、趣味のスクリプト
|スクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
|コスト
|$0
|IP 1個あたり月額$0.07から