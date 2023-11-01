Gratis proxylijst voor Noord-Macedonië

Momenteel heeft Noord-Macedonië een gratis pool met 0 werkende IP’s. De mediane latentie is ongeveer 0 ms en de uptime in het afgelopen uur is 0%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~38% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn. Gebruik FineProxy Premium als U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.