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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Nordmazedonien

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Nordmazedonien-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status0 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionEuropa

Live-Nordmazedonien-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Nordmazedonien-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
0 online·Mehr benötigt? →
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
Anzeige 0 von 0

Snapshot desNordmazedonien-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Nordmazedonien-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 0 aktive IPs in Nordmazedonien
Nach Protokoll
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Nach Anonymität
Hohe Anonymität0
Anonym0
Transparent0
Nicht getestet0
Nach Stadt
Mediane Latenz: 0 msDurchschnittliche Uptime: 0%Schnellster Proxy: 0 ms

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Nordmazedonien-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße0aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime0%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz0ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieUnbekanntNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Nordmazedonien kostenlose Pool 0 funktionierende IPs. Die mediane Latenz liegt bei etwa 0 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 0%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~38% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Nordmazedonien-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Nordmazedonien-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Nordmazedonien-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Zunächst war ich nicht sicher, was mich erwartet, aber FineProxy war eine wirklich positive Erfahrung. Alles einzurichten dauerte nur ein paar Minuten, die Verbindungen sind stabil geblieben, und ich habe keine zufälligen Trennungen, Blockierungen oder Verzögerungen bemerkt. Es war zuverlässig für den täglichen Gebrauch, und die Gesamtleistung macht es zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

adamNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich war mit dem Service zufrieden, die Proxies funktionieren einwandfrei, die Geschwindigkeit verlangsamt sich manchmal, obwohl es vielleicht nur meine Einbildung war. Aber insgesamt ist alles gut.

InnaProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Ich nutze FineProxy.org nun schon seit einiger Zeit und muss sagen, dass ich von ihrem Service beeindruckt bin. Die Proxys sind schnell, zuverlässig und kommen mit ausgezeichnetem Kundensupport. Es ist eine perfekte Lösung, um sicher zu surfen und auf eingeschränkte Inhalte zuzugreifen. Die Preise sind konkurrenzfähig und die Einrichtung ist unkompliziert. Ich empfehle FineProxy.org jedem, der einen vertrauenswürdigen Proxy-Anbieter sucht. Ihr Service hat meine Erwartungen übertroffen, und ich bin wirklich zufrieden. Wenn Sie einen zuverlässigen Proxy benötigen, probieren Sie sie aus – Sie werden nicht enttäuscht sein!

JakubDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze diesen Proxy-Server seit etwa drei Monaten und kann nichts Schlechtes über diesen Server sagen. Ich brauche ihn für die Arbeit, daher nutze ich das volle Servicepaket. Der Preis ist ziemlich akzeptabel. Alles ist bequem. Wenn es eine Frage gibt, reagiert der Support sofort. Mit Zuversicht kann ich sagen, dass das Produkt von hoher Qualität ist und ich es empfehle.

Matthew RandmanInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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