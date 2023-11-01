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Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Estonia

Senarai proksi awam Estonia secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status0 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauEropah

Proksi Estonia Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Estonia percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
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IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
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Petikan kumpulan proksiEstonia

Kandungan semasa kumpulan langsung Estonia — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 0 IP aktif di Estonia
Mengikut protokol
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Mengikut tahap tanpa nama
Elit0
Tanpa nama0
Telus0
Belum diuji0
Mengikut bandar
Kependaman median: 0 msPurata masa operasi: 0%Proksi terpantas: 0 ms

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Estonia PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan0IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi0%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median0ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaTidak diketahuiElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Estonia kumpulan percuma mempunyai 0 IP yang berfungsi. Kependaman median adalah sekitar 0 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 0%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~38% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Estonia dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Estonia dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Estonia boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Walaupun dia menawarkan khidmat yang terpenting, penyediakan proxy ini memelihara pris yang berpegang. Nilai wang sangat luar biasa, terutamanya memikirkan perkembangan dan perkara - perkara yang berkuasa. Hal ini merupakan penyelesaian yang berkesan bagi perusahaan kecil dan perusahaan besar.

ProxymanPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya menggunakan kerja ini selama lebih daripada lima tahun untuk projek yang mengecewakan dan sangat baik. Mereka menawarkan perkembangan yang cepat diperlukan oleh IPs, dan tidak seperti banyak proxy lain, mereka tidak dijatuhkan pada platform media sosial.

AliceDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

Saya menggunakan pelbagai server proxy, dan Fineproxy merupakan salah satu daripada yang terbaik! Saya gembira kerana tersebut bebas. Kecepatannya terdapat tingkat, dan perjalanan tidak terbatas! Saya telah menggunakannya selama tiga bulan tanpa masalah. Harganya sesuai dengan sifat itu. Terdapat komunikasi dengan sokongan teknik dan panel kendalian yang dapat didapati. Saya sangat gembira! Terima kasih sangat banyak!

MrAhmedZitouniSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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