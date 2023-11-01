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Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Eritrea

Senarai proksi awam Eritrea secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status0 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauAfrika

Proksi Eritrea Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Eritrea percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
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IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
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Petikan kumpulan proksiEritrea

Kandungan semasa kumpulan langsung Eritrea — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 0 IP aktif di Eritrea
Mengikut protokol
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Mengikut tahap tanpa nama
Elit0
Tanpa nama0
Telus0
Belum diuji0
Mengikut bandar
Kependaman median: 0 msPurata masa operasi: 0%Proksi terpantas: 0 ms

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Eritrea PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan0IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi0%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median0ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaTidak diketahuiElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Eritrea kumpulan percuma mempunyai 0 IP yang berfungsi. Kependaman median adalah sekitar 0 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 0%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~38% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Eritrea dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Eritrea dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Eritrea boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Fineproxis tidak terlibat. Saya sedang menggunakan kerja mereka selama berbulan - bulan, dan hubungan saya selalu stabil dan aman. Keadaan ini memang mengenali aktiviti saya di Internet.

JAN ASDPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan saya mudah menggunakan penyeliaan proxy yang terbaik! Kesatuan ini stabil, cepat, dan aman, dan membuat pelajari dan mencari rencana yang diserang geo tidak berguna. FineProxy menawarkan pelbagai pelbagai IPs, dan perubahan antaranya segera dan bebas. Sokongan pelanggan mereka bersabar dan membantu, dan selalu membantu setiap soalan saya. Tambahan lagi, penghargaannya sangat bertengkar untuk kerja penyebaran. Rekomenhkanlah FineProxy bagi sesiapa yang memerlukan proxy yang boleh dipercayai dan berkesan!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

Saya menggunakan FineProxy selama beberapa masa dan saya sangat kagum. Kecepatannya kuat, IPs bekerja tidak bermoral, dan sokongan pelanggan sebenarnya segera menjawab. Dia boleh dipercayai dan melakukan apa yang dijanjikannya.

KimDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

tim sokongan itu menjawab dengan cepat (kecuali malam) laman itu baik dan sederhana untuk semua orang, kehendak saya adalah benisporxy

ertireyizSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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