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무료 프록시 목록

무료 파라과이 프록시 목록

테스트, 일회성 조회 및 개발 워크플로를 위해 정기적으로 검증되는 공개 파라과이 프록시 실시간 목록입니다.

상태0 온라인
업데이트2 시간 전
지역남아메리카

실시간 파라과이 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 파라과이 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
0 온라인·더 필요하십니까? →
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
표시 0 / 0

파라과이 프록시 풀스냅샷

현재 파라과이 실시간 풀의 구성을 프로토콜, 익명성, 위치 및 호스트별로 확인하십시오.

풀 구성

업데이트 100 분 전· 0 활성 IP: 파라과이
프로토콜별
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
익명성별
엘리트0
익명0
투명0
테스트되지 않음0
도시별
중앙 지연 시간: 0 ms평균 업타임: 0%가장 빠른 프록시: 0 ms

중요한 워크로드를 위한 프리미엄프록시

FineProxy가 소유한 서브넷과 ASN을 제공합니다. 기가바이트가 아닌 IP 단위로 결제하며, 즉시 활성화와 24시간 환불 보장을 지원합니다.

  • 99.97% 모든 위치에서 대상에 성공한 요청
  • 각 IP에서 최대 500 Mbps
  • 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
요금 보기 →
1,000회 요청 결과

일반적인 스크래핑 작업의 요청 성공률 — 위 표의 프록시와 FineProxy 프리미엄 풀을 비교합니다.

무료
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

무료 프록시와 FineProxy — 솔직한비교

위 실시간 풀과 FineProxy 프리미엄 서비스를 나란히 비교합니다. «무료» 열의 수치는 실시간 스냅샷에서 직접 가져옵니다.

항목무료 파라과이 프록시 무료FineProxy 프리미엄 프리미엄
풀 크기0IP(실시간)85,000+30곳 이상 위치의 IP
평균 업타임0%99.97%SLA
요청 성공률(1,000회 요청 기준)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
중앙 지연 시간0ms< 30 ms
IP당 처리량< 2 Mbps(공유)최대 500 Mbps
동시 연결1–5(자주 차단됨)1,500개부터(플랜에 따라 다름)
지원 프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
익명성 보장알 수 없음높은 익명성만 제공 — IP 또는 DNS 유출 없음
IP 유형공개 데이터센터 + 투명 주거용데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
인증× 없음 — 누구나 사용 가능✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
스티키 세션× 없음✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
IP 로테이션 정책매시간(전체 목록 로테이션)안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
대상 사이트 차단 위험높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
악성 MITM 위험가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음✓ 없음 — 전용 인프라
지원없음엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
로그 및 규정 준수없음로그, 청구서, 계약(B2B)
적합한 용도일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
비용$0IP당 월 $0.07부터

현재 파라과이 무료 풀에는 0 개의 작동 IP가 있으며. 중앙 지연 시간은 약 0 ms 이며 지난 1시간 업타임은 0%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~38% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우

프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다.

FineProxy 프리미엄이 필요한 경우

지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.

프록시를 48시간으로 구성요금 보기 →
무료 파라과이 프록시 목록은 얼마나 자주 업데이트됩니까?

15분마다 공개 풀을 다시 구성하고 검증합니다. 서버가 독립적인 제3자에 의해 운영되므로 확인 사이에 가용성이 달라질 수 있습니다.

온라인 상태인 파라과이 프록시가 없으면 어떻게 됩니까?

페이지는 계속 제공되며 소스 풀을 지속적으로 확인합니다. 다음 갱신에서 작동하는 프록시가 확인되는 즉시 자동으로 추가되며 일시적인 개수에 따라 페이지가 생성되거나 삭제되지 않습니다.

무료 파라과이 프록시는 어디에 사용할 수 있습니까?

공개 프록시는 일회성 테스트, 공개 정보 조회 및 지역별 응답 확인에 적합합니다. 알 수 없는 공개 서버를 통해 비밀번호, 결제 정보 또는 기타 민감한 데이터를 전송하지 마십시오.

관리형 프록시 풀은 언제 사용해야 합니까?

자동화, 인증 세션, 지속적인 트래픽 또는 예측 가능한 업타임, 지원 및 관리형 인프라가 필요한 워크플로에는 관리형 풀을 사용하십시오. 사용 가능한 구성을 확인하려면 요금 페이지.

다른 국가의 무료프록시

다른 국가의 고정 페이지를 선택하십시오. 실시간 풀 개수는 사이트를 업데이트할 때마다 갱신됩니다.

프리미엄 성능, 고객이 검증했습니다.

검증된 리뷰 풀에서 선별한 관련 고객 리뷰 4개를 원문 출처와 함께 제공합니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

몇 달 동안 FineProxy를 이용해 왔으며, 앞으로도 항상 프리미엄 프록시 서비스로 선택할 것입니다. 문제가 생긴 적이 한 번도 없습니다.

alexTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

이 웹사이트는 빠른 프록시를 체험판으로 제공합니다. 누군가 이렇게 빠른 프록시를 제공할 줄은 전혀 예상하지 못했습니다. 이제 프록시는 이 웹사이트에서만 구매합니다.

omkarSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

지원

안녕하세요. 도와주셔서 감사하고, 이 애플리케이션이 마음에 듭니다.

Thomas CharlesFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

한동안 FineProxy를 사용해 왔는데 솔직히 인상적입니다. 속도가 탄탄하고 IP가 완벽하게 작동하며 고객 지원도 실제로 빠르게 답변합니다. 믿을 수 있고 약속한 것을 정확히 해냅니다.

KimDieg, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

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