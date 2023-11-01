|풀 크기
|0IP(실시간)
|85,000+30곳 이상 위치의 IP
|평균 업타임
|0%
|99.97%SLA
|요청 성공률(1,000회 요청 기준)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|중앙 지연 시간
|0ms
|< 30 ms
|IP당 처리량
|< 2 Mbps(공유)
|최대 500 Mbps
|동시 연결
|1–5(자주 차단됨)
|1,500개부터(플랜에 따라 다름)
|지원 프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|익명성 보장
|알 수 없음
|높은 익명성만 제공 — IP 또는 DNS 유출 없음
|IP 유형
|공개 데이터센터 + 투명 주거용
|데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
|인증
|× 없음 — 누구나 사용 가능
|✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
|스티키 세션
|× 없음
|✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
|IP 로테이션 정책
|매시간(전체 목록 로테이션)
|안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
|대상 사이트 차단 위험
|높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음
|낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
|악성 MITM 위험
|가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음
|✓ 없음 — 전용 인프라
|지원
|없음
|엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
|로그 및 규정 준수
|없음
|로그, 청구서, 계약(B2B)
|적합한 용도
|일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트
|스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
|비용
|$0
|IP당 월 $0.07부터