무료 이집트 프록시 목록

현재 이집트 무료 풀에는 0 개의 작동 IP가 있으며. 중앙 지연 시간은 약 0 ms 이며 지난 1시간 업타임은 0%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~38% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우 프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다. FineProxy 프리미엄이 필요한 경우 지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.