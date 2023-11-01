当前 波多黎各 免费代理池包含 0 个可用 IP. 延迟中位数约为 0 ms ，过去一小时的可用率为 0%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~38% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表 您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。 以下情况使用 FineProxy Premium 您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。