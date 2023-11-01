免费代理列表
约旦免费代理列表
定期验证的实时约旦公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。
实时约旦代理
每 15 分钟更新
免费的约旦公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。
约旦代理池概况
当前实时约旦代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。
代理池构成
适用于重要工作负载的高级代理
FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。
- 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
- 每个 IP 最多 500 Mbps
- 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。
免费代理与 FineProxy —客观对比
并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。
|参数
|免费约旦代理 FREE
|FineProxy Premium PREMIUM
|代理池规模
|0个实时 IP
|85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
|平均可用率
|0%
|99.97%SLA
|成功响应率（每 1,000 次请求）
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|延迟中位数
|0ms
|< 30 ms
|每个 IP 吞吐量
|< 2 Mbps（共享）
|最高 500 Mbps
|并发连接
|1–5（经常被封锁）
|1,500 起（取决于套餐）
|支持的协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|匿名保证
|未知
|仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
|IP 类型
|公共数据中心 + 透明住宅代理
|数据中心、自有 ASN 和子网
|认证
|× 无 — 任何人均可使用
|✓ IP 白名单 + 用户名/密码
|粘性会话
|× No
|✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
|IP 轮换策略
|每小时（整个列表轮换）
|稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
|被目标网站封禁的风险
|高 — IP 公开且常被滥用
|低 — 信誉良好，自有子网
|恶意中间人攻击风险
|可能 — 开放代理可能嗅探流量
|✓ 无 — 您的独享基础设施
|支持
|无
|全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
|日志与合规
|无
|日志、发票、合同（B2B）
|最适合
|一次性测试、学习和业余脚本
|数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
|成本
|$0
|每个 IP 每月 $0.07 起
当前 约旦 免费代理池包含 0 个可用 IP. 延迟中位数约为 0 ms ，过去一小时的可用率为 0%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~38% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。
您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。
您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。
免费约旦代理列表多久更新一次？
我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。
没有约旦代理在线时会怎样？
此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。
免费约旦代理适合哪些用途？
公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。
何时应该改用托管代理池？
对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.
其他国家/地区的免费代理
选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。
高级代理性能， 经客户验证。
来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。
负载下速度
FineProxy 是一个可靠的代理服务，以其广泛的 IP 网络和灵活的套餐而闻名。它提供广泛的代理选项（HTTP、HTTPS、SOCKS），覆盖多个全球地点，适合网页抓取、匿名浏览和访问地理限制内容等多种在线任务。用户喜欢其快速的连接速度和易于导航的界面，以及选择共享或私有代理的选项。FineProxy的支持团队响应迅速，确保在需要时提供帮助。虽然价格可能略高于某些替代方案，但其性能和稳定性使其成为需要可靠代理服务的个人和企业的有力选择。
代理非常快，体验也不错 而且客户支持响应迅速，能立即提供帮助
支持
我最近有幸使用了FineProxy，对他们卓越的服务印象非常深刻。他们的客户服务非常出色——细心、乐于助人，随时准备帮助解决任何问题。价格非常有竞争力，且其经纪人质量极高。说到这里，代理服务质量很高，提供可靠且快速的连接，极大提升了我的在线体验。
毫无疑问，FineProxy是我用过的最棒的代理服务提供商之一！连接速度极快，服务可靠，客服团队也非常乐于助人。无论你需要浏览、抓取还是解锁地理限制内容的代理，它们都能提供无缝的体验。我以前用过很多其他服务，但没有哪个能比得上FineProxy的稳定性和性能。如果你正在寻找高质量、无压力的代理服务，我强烈推荐你试试。