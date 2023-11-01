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免费代理列表

索马里免费代理列表

定期验证的实时索马里公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态0 在线
已更新2 小时前
地区非洲

实时索马里代理
每 15 分钟更新

免费的索马里公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
0 在线·需要更多？ →
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
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索马里代理池概况

当前实时索马里代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 0 个活跃 IP，位于 索马里
按协议
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
按匿名性
精英0
匿名0
透明0
未测试0
按城市
延迟中位数: 0 ms平均可用率: 0%最快代理: 0 ms

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
查看价格 →
1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费索马里代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模0个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率0%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数0ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证未知仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 索马里 免费代理池包含 0 个可用 IP. 延迟中位数约为 0 ms ，过去一小时的可用率为 0%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~38% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费索马里代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有索马里代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费索马里代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

其实，在朋友推荐FineProxy之前，我用的是另一个代理。我觉得我用的那台挺好的。不过，当我试着比较两者时，FineProxy更好。有了隐私保障，我的网络速度一如既往地快。我没有任何抱怨。

Benny SadefFineProxy 内部平台译自英语来源

买了一套100轮换IP的套餐，老实说非常满意。设置很简单，连接速度也一直很稳定。重度使用前两周完全没有停机时间。性价比很高。

tamboff69Norton Safe Web, 今年译自英语来源

支持

我用FineProxy的体验非常好。其代理的速度和稳定性都非常出色，并且为不同场景提供了多种选择。设置简单，客户支持始终高效且可用。我强烈推荐FineProxy给需要可靠代理解决方案的人！

Tan NguyenProxyRate, 去年译自英语来源

当我遇到被屏蔽和封禁时，我开始使用代理服务。价格与质量的比例非常出色。客服响应很快，地点选择真的很令人印象深刻。使用方便，一切运行稳定。

ОксанаDieg, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

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