免费代理列表
科特迪瓦免费代理列表
定期验证的实时科特迪瓦公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。
实时科特迪瓦代理
每 15 分钟更新
免费的科特迪瓦公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。
科特迪瓦代理池概况
当前实时科特迪瓦代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。
代理池构成
适用于重要工作负载的高级代理
FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。
- 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
- 每个 IP 最多 500 Mbps
- 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。
免费代理与 FineProxy —客观对比
并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。
|参数
|免费科特迪瓦代理 FREE
|FineProxy Premium PREMIUM
|代理池规模
|0个实时 IP
|85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
|平均可用率
|0%
|99.97%SLA
|成功响应率（每 1,000 次请求）
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|延迟中位数
|0ms
|< 30 ms
|每个 IP 吞吐量
|< 2 Mbps（共享）
|最高 500 Mbps
|并发连接
|1–5（经常被封锁）
|1,500 起（取决于套餐）
|支持的协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|匿名保证
|未知
|仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
|IP 类型
|公共数据中心 + 透明住宅代理
|数据中心、自有 ASN 和子网
|认证
|× 无 — 任何人均可使用
|✓ IP 白名单 + 用户名/密码
|粘性会话
|× No
|✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
|IP 轮换策略
|每小时（整个列表轮换）
|稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
|被目标网站封禁的风险
|高 — IP 公开且常被滥用
|低 — 信誉良好，自有子网
|恶意中间人攻击风险
|可能 — 开放代理可能嗅探流量
|✓ 无 — 您的独享基础设施
|支持
|无
|全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
|日志与合规
|无
|日志、发票、合同（B2B）
|最适合
|一次性测试、学习和业余脚本
|数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
|成本
|$0
|每个 IP 每月 $0.07 起
当前 科特迪瓦 免费代理池包含 0 个可用 IP. 延迟中位数约为 0 ms ，过去一小时的可用率为 0%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~38% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。
您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。
您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。
免费科特迪瓦代理列表多久更新一次？
我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。
没有科特迪瓦代理在线时会怎样？
此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。
免费科特迪瓦代理适合哪些用途？
公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。
何时应该改用托管代理池？
对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.
其他国家/地区的免费代理
选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。
高级代理性能， 经客户验证。
来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。
负载下速度
FineProxy.Org提供可靠的代理服务，拥有广泛的IP地址、高速速度和全球覆盖，确保隐私。很好
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支持
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