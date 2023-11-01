Kostenlose Proxy-Liste für Polen

~ 50 %

Aktuell hat der Polen kostenlose Pool 6 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Wroclaw und Warsaw, gehostet von Korbank S. A und Melbikomas UAB. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1129 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 99%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~50% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.