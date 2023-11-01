NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Lista darmowych proxy

Lista darmowych proxy — Polska

Aktualna, regularnie weryfikowana lista publicznych proxy z Polska do testów, jednorazowych zapytań i pracy deweloperskiej.

Status6 online
Zaktualizowano2 godz. temu
RegionEuropa

Działające proxy
Polska · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Polska, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
6 online·Potrzebujesz więcej? →
89.36.160.2:3128
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
89.36.160.2:3128
Melbikomas UAB· 358 ms		75
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteWarsaw
5.03 Mbps
92.1%
1 godz. temu
79.110.200.27:8000
Korbank S. A.· 67 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneWroclaw
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
79.110.192.44:8081
Korbank S. A.· 131 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneWroclaw
9.00 Mbps
99.7%
2 dn. temu
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 godz. temu
79.110.202.131:8081
Korbank S. A.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneWroclaw
1.43 Mbps
99.7%
1 godz. temu
212.127.95.235:8081
Korbank S. A.· 2991 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneWroclaw
602 Kbps
100.0%
17 godz. temu
Wyświetlanie 6 z 6

Przegląd puli proxy —Polska

Aktualna zawartość puli Polska — według protokołu, anonimowości, lokalizacji i hosta.

Skład puli

Zaktualizowano 100 min temu· 6 aktywnych IP w Polska
Wg protokołu
HTTP6
HTTPS0
SOCKS43
SOCKS53
Według anonimowości
Elite1
Anonimowe0
Transparentne5
Nie testowano0
Według miasta
Wroclaw5
Warsaw1
Mediana opóźnienia: 1129 msŚredni uptime: 99%Najszybsze proxy: 67 ms

Najwięksi dostawcy hostingu

Hosty obecnie dostępne w aktywnej puli Polska
1Korbank S. A583%
2Melbikomas UAB117%

Proxy premium do poważnychobciążeń

Własne podsieci i ASN FineProxy. Płacisz za IP, a nie za gigabajt. Natychmiastowa aktywacja i 24-godzinna gwarancja zwrotu pieniędzy.

  • 99.97% udanych żądań do celu we wszystkich lokalizacjach
  • Do 500 Mbps na każdym IP
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Zobacz cennik →
Co otrzymujesz przy 1 000 zapytań

Odsetek udanych odpowiedzi w typowym zadaniu scrapingowym — proxy z powyższej tabeli vs. pula premium FineProxy.

Darmowe
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Darmowe vs FineProxy — uczciweporównanie

Bezpośrednie porównanie powyższej aktywnej puli z ofertą premium FineProxy. Dane w kolumnie „Darmowe” pochodzą z aktualnego zrzutu.

ParametrDarmowe proxy — Polska FREEFineProxy Premium PREMIUM
Rozmiar puli6Aktywne adresy IP85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
Średni uptime99%99.97%SLA
Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediana opóźnienia1129ms< 30 ms
Przepustowość na IP< 2 Mbps (współdzielone)do 500 Mbps
Jednoczesne połączenia1–5 (często blokowane)od 1 500 (zależnie od planu)
Obsługiwane protokołyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Gwarancja anonimowościMieszane: Wysoka anonimowość, TransparentneTylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
Typ IPPubliczne datacenter + transparentne rezydenckieDatacenter, własny ASN i podsieci
Uwierzytelnianie× Brak — każdy może korzystać✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
Sesje sticky× Nie✓ Do 15 min (plany rotacyjne)
Zasady rotacji IPCo godzinę (rotuje cała lista)Stabilne IP — odświeżanie na żądanie (co 8 dni)
Ryzyko blokady przez witrynę docelowąWysokie — IP są publiczne i często nadużywaneNiskie — dobra reputacja, własne podsieci
Ryzyko złośliwego ataku MITMMożliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
WsparcieBrakCzat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
Logi i zgodnośćBrakLogi, faktury i umowy (B2B)
Najlepsze doJednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczneScraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
Koszt$0od $0.07 za IP / miesiąc

Obecnie Polska darmowa pula zawiera 6 działających IP rozłożonych głównie między Wroclaw i Warsaw, hostowane przez Korbank S. A i Melbikomas UAB. Mediana opóźnienia wynosi około 1129 ms a uptime w ostatniej godzinie wynosi 99%. To wystarczy do szybkiego testu lub jednorazowego skryptu, ale w naszym ostatnim godzinnym benchmarku tylko ~50% typowych żądań scrapingowych zakończyło się powodzeniem — a odsetek ten spada z każdą godziną i zwykle w ciągu 24 godzin maleje poniżej 10%, ponieważ darmowe IP szybko przestają działać.

Skorzystaj z darmowej listy, jeśli

Uczysz się działania proxy, wykonujesz jednorazowe kontrole ręczne albo testujesz pojedynczy endpoint, dla którego dopuszczalne jest 5–10 ponowień.

Wybierz FineProxy Premium, jeśli

Prowadzisz ciągły scraping, monitorujesz SERP, zarządzasz kampaniami reklamowymi lub obsługujesz zadanie produkcyjne, które nie toleruje wskaźnika błędów powyżej 5%.

Skonfiguruj proxy na 48 godzinZobacz cennik →
Jak często aktualizowana jest lista darmowych proxy z Polska?

Odbudowujemy i weryfikujemy publiczną pulę co 15 minut. Dostępność może zmieniać się między kontrolami, ponieważ serwery są obsługiwane przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Co się dzieje, gdy żadne proxy z Polska nie jest online?

Strona pozostaje dostępna i nadal sprawdza pulę źródłową. Gdy podczas kolejnego odświeżenia pojawi się działające proxy, zostanie dodane automatycznie. Strona nie jest tworzona ani usuwana na podstawie chwilowej liczby proxy.

Do czego mogę używać darmowych proxy z Polska?

Publiczne proxy nadają się do jednorazowych testów, publicznych zapytań i sprawdzania odpowiedzi lokalizowanych. Nie przesyłaj haseł, danych płatniczych ani innych poufnych informacji przez nieznany publiczny serwer.

Kiedy lepiej wybrać zarządzaną pulę proxy?

Używaj zarządzanej puli do automatyzacji, uwierzytelnionych sesji, ciągłego ruchu i każdego zadania wymagającego przewidywalnego uptime’u, wsparcia oraz kontrolowanej infrastruktury. Porównaj dostępne konfiguracje na stronie z cennikiem.

Darmowe proxy w innychkrajach

Wybierz stronę innego kraju. Liczebność aktywnych pul jest odświeżana przy każdej aktualizacji serwisu.

Wydajność premium, potwierdzona przez klientów.

Cztery powiązane opinie klientów z naszej zweryfikowanej puli, z odnośnikami do oryginalnych źródeł.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Dużo pracuję w internecie i po prostu potrzebuję serwera proxy. Spośród wielu ofert wybrałem fineproxy i nie żałuję! Dobra prędkość, pełna anonimowość, wygodny panel sterowania, szybkie uruchomienie i atrakcyjna cena :) Instalacja jest przy tym bezpłatna. Ponadto szybka i sprawnie reagująca pomoc techniczna zawsze pomoże w razie problemów. Dziękuję, świetny produkt!

Роман ЯрцевWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wsparcie

Używałem FineProxy.org i jestem bardzo pod wrażeniem ich obsługi. Serwery proxy są niezawodne, szybkie i bezpieczne, co czyni je doskonałym wyborem dla każdego, kto potrzebuje efektywnych rozwiązań proxy. Ceny są rozsądne, a zespół wsparcia zawsze pomocny. Gorąco polecam FineProxy.org każdemu, kto szuka jakościowych serwerów proxy.

kubarozak2006Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetna obsługa! Bardzo szybkie wsparcie, pomogli mi z kilkoma problemami z mojej strony. Doskonałe proxy z dużą prędkością pobierania! Zdecydowanie polecę!

GrerogSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów