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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Polonia

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Polonia para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado6 en línea
Actualizado2 h
RegiónEuropa

Proxies Polonia en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Polonia, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
6 en línea·¿Necesita más? →
89.36.160.2:3128
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
89.36.160.2:3128
Melbikomas UAB· 358 ms		75
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteWarsaw
5.03 Mbps
92.1%
1 h
79.110.200.27:8000
Korbank S. A.· 67 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteWroclaw
9.00 Mbps
100.0%
1 h
79.110.192.44:8081
Korbank S. A.· 131 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteWroclaw
9.00 Mbps
99.7%
2 d
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 h
79.110.202.131:8081
Korbank S. A.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteWroclaw
1.43 Mbps
99.7%
1 h
212.127.95.235:8081
Korbank S. A.· 2991 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteWroclaw
602 Kbps
100.0%
17 h
Mostrando 6 de 6

Instantánea del pool de proxies dePolonia

Lo que hay actualmente dentro del pool Polonia en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 6 IPs activos en Polonia
Por protocolo
HTTP6
HTTPS0
SOCKS43
SOCKS53
Por anonimato
Élite1
Anónimo0
Transparente5
No probado0
Por ciudad
Wroclaw5
Warsaw1
Latencia media: 1129 msTiempo medio de actividad: 99%Proxy más rápido: 67 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Polonia
1Korbank S. A583%
2Melbikomas UAB117%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Véase precios →
Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Polonia gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool6IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad99%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media1129ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Polonia el pool gratuito tiene 6 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Wroclaw y Warsaw, hospedado por Korbank S. A y Melbikomas UAB. Latencia media está alrededor 1129 ms y tiempo de actividad en la última hora es 99%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~50% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Polonia?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Polonia proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Polonia gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Trabajo mucho en Internet y necesito un representante. De las muchas sugerencias que elegí FineProxy y no me arrepentí! Buena velocidad, anonimato autosuficiente, un panel de control conveniente, arranque rápido y el precio es feliz!) Y la instalación es gratuita) Además, el soporte técnico rápido y sensible siempre vendrá al rescate en cualquier problema surgido. ¡Gracias, gran producto!

Роман ЯрцевPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He tenido una gran experiencia usando FineProxy. La velocidad y estabilidad de sus proxies son excepcionales, y ofrecen una amplia variedad de opciones para diferentes casos de uso. La configuración fue sencilla, y su atención al cliente siempre está disponible y es eficiente. ¡Recomiendo altamente FineProxy para cualquier persona que necesite una solución proxy confiable!

Tan NguyenProxyRate, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Apoyo

Si usted está buscando servicios proxy de alta calidad y confiables, recomiendo altamente FineProxy — uno de los mejores proveedores con los que he trabajado. Sus proxies ofrecen velocidades de conexión estables sin prácticamente ningún tiempo de inactividad. Las utilizo principalmente para eludir las restricciones, y el servicio siempre funciona excepcionalmente bien. La interfaz del sitio web es simple e intuitiva, haciendo que el proceso de compra de proxy rápido y sin problemas. FineProxy ofrece una amplia gama de planes de precios, por lo que es fácil encontrar la solución adecuada para cualquier necesidad o presupuesto. Su atención al cliente es receptiva y profesional: cada vez que me puse en contacto con él, recibí una asistencia rápida y bien informada. Lo que aprecio especialmente es la transparencia del servicio: toda la información sobre las ubicaciones y tipos proxy disponibles (anónimos, élite, etc.) se presenta de forma clara y exhaustiva. En conclusión, puedo recomendar con confianza FineProxy a cualquier persona que necesite proxies rápidos, estables y seguros. La relación precio-calidad es excepcional, haciendo de este servicio una opción fuerte en el mercado.

ZeennsDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

He estado usando FineProxy.org, y estoy muy impresionado con su servicio. Los proxys son confiables, rápidos y seguros, por lo que es una excelente opción para cualquier persona que necesite soluciones proxy eficientes. El precio es razonable, y el equipo de soporte siempre es útil. Recomiendo altamente FineProxy.org a cualquier persona que busque proxies de calidad.

kubarozak2006Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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