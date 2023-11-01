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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Polonia

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Polonia per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato6 online
Aggiornato2 h fa
RegioneEuropa

Proxy attivi in Polonia
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Polonia, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
6 online·Ve ne servono altri? →
89.36.160.2:3128
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
89.36.160.2:3128
Melbikomas UAB· 358 ms		75
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteWarsaw
5.03 Mbps
92.1%
1 h fa
79.110.200.27:8000
Korbank S. A.· 67 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteWroclaw
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
79.110.192.44:8081
Korbank S. A.· 131 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteWroclaw
9.00 Mbps
99.7%
2 g fa
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 h fa
79.110.202.131:8081
Korbank S. A.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteWroclaw
1.43 Mbps
99.7%
1 h fa
212.127.95.235:8081
Korbank S. A.· 2991 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteWroclaw
602 Kbps
100.0%
17 h fa
Visualizzazione 6 di 6

Snapshot del pool proxy inPolonia

La composizione attuale del pool attivo in Polonia, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 6 IP attivi in Polonia
Per protocollo
HTTP6
HTTPS0
SOCKS43
SOCKS53
Per anonimato
Elite1
Anonimo0
Trasparente5
Non testato0
Per città
Wroclaw5
Warsaw1
Latenza mediana: 1129 msUptime medio: 99%Proxy più veloce: 67 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Polonia
1Korbank S. A583%
2Melbikomas UAB117%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Polonia GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool6IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio99%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana1129ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoMisto: Elite, TrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Polonia pool gratuito contiene 6 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Wroclaw e Warsaw, ospitati da Korbank S. A e Melbikomas UAB. La latenza mediana è di circa 1129 ms e l’uptime nell’ultima ora è 99%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~50% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Polonia?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Polonia è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Polonia?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Lavoro molto su Internet e ho assolutamente bisogno di un proxy. Tra le tante offerte ho scelto FineProxy e non me ne sono pentito! Buona velocità, anonimato adeguato, pannello di controllo comodo, avvio rapido e prezzo soddisfacente! Anche l'installazione è gratuita. Inoltre, un'assistenza tecnica rapida e reattiva interviene sempre in caso di problemi. Grazie, ottimo prodotto!

Роман ЯрцевPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Ho avuto un'ottima esperienza con FineProxy. La velocità e la stabilità dei proxy sono eccezionali e viene offerta un'ampia varietà di opzioni per diversi casi d'uso. La configurazione è stata semplice e l'assistenza clienti è sempre disponibile ed efficiente. Consiglio vivamente FineProxy a chiunque abbia bisogno di una soluzione proxy affidabile!

Tan NguyenProxyRate, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Se cercate servizi proxy affidabili e di alta qualità, consiglio vivamente FineProxy, uno dei migliori fornitori con cui abbia mai lavorato. I suoi proxy offrono velocità di connessione stabili e praticamente nessun tempo di inattività. Li uso soprattutto per aggirare le restrizioni e il servizio offre sempre prestazioni eccezionali. L'interfaccia del sito è semplice e intuitiva e rende l'acquisto dei proxy rapido e senza complicazioni. FineProxy offre un'ampia gamma di piani tariffari, perciò è facile trovare la soluzione giusta per qualsiasi esigenza o budget. L'assistenza clienti è reattiva e professionale: ogni volta che l'ho contattata, ho ricevuto aiuto rapido e competente. Apprezzo in particolare la trasparenza del servizio: tutte le informazioni sulle località e sui tipi di proxy disponibili, anonimi, elite e così via, sono presentate in modo chiaro ed esauriente. In conclusione, posso consigliare con sicurezza FineProxy a chiunque abbia bisogno di proxy veloci, stabili e sicuri. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e rende questo servizio una scelta forte sul mercato.

ZeennsDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

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kubarozak2006Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

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