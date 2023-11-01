~ 50 %

En ce moment, le Pologne le pool gratuit compte 6 IP fonctionnelles principalement réparties entre Wroclaw et Warsaw, hébergé par Korbank S. A et Melbikomas UAB. La latence médiane est d’environ 1129 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 99%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~50% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.