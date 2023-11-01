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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Polandia gratis

Daftar aktif proxy publik Polandia yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status6 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionEropa

Proxy Polandia aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Polandia gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
6 online·Butuh lebih banyak? →
89.36.160.2:3128
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
89.36.160.2:3128
Melbikomas UAB· 358 ms		75
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteWarsaw
5.03 Mbps
92.1%
1 jam lalu
79.110.200.27:8000
Korbank S. A.· 67 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanWroclaw
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
79.110.192.44:8081
Korbank S. A.· 131 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanWroclaw
9.00 Mbps
99.7%
2 h lalu
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 jam lalu
79.110.202.131:8081
Korbank S. A.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanWroclaw
1.43 Mbps
99.7%
1 jam lalu
212.127.95.235:8081
Korbank S. A.· 2991 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanWroclaw
602 Kbps
100.0%
17 jam lalu
Menampilkan 6 dari 6

Ringkasan kumpulan proxyPolandia

Isi kumpulan aktif Polandia saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 6 IP aktif di Polandia
Menurut protokol
HTTP6
HTTPS0
SOCKS43
SOCKS53
Menurut anonimitas
Elite1
Anonim0
Transparan5
Belum diuji0
Menurut kota
Wroclaw5
Warsaw1
Latensi median: 1129 msRata-rata waktu aktif: 99%Proxy tercepat: 67 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Polandia
1Korbank S. A583%
2Melbikomas UAB117%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Polandia gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan6IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif99%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median1129ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasCampuran: Elite, TransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Polandia kumpulan gratis memiliki 6 IP yang berfungsi tersebar terutama di Wroclaw dan Warsaw, dihosting oleh Korbank S. A dan Melbikomas UAB. Latensi median sekitar 1129 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 99%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~50% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Polandia gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Polandia yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Polandia gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya bekerja banyak di Internet dan saya hanya perlu proxy. Dari banyak saran saya memilih FineProxy dan tidak menyesal! kecepatan yang baik, anonimitas mandiri, panel kontrol yang nyaman, awal cepat dan harga senang!) Dan instalasi gratis) Selain itu, dukungan teknis yang cepat dan responsif akan selalu datang untuk menyelamatkan dalam masalah yang timbul. Terima kasih, produk yang hebat!

Роман ЯрцевPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah memiliki pengalaman besar menggunakan FineProxy. Kecepatan dan stabilitas proxy mereka luar biasa, dan mereka menawarkan berbagai pilihan untuk kasus penggunaan yang berbeda. Pengaturan sederhana, dan dukungan pelanggan mereka selalu tersedia dan efisien. Saya sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang membutuhkan solusi proxy yang dapat diandalkan!

Tan NguyenProxyRate, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Jika Anda mencari layanan proxy berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, saya sangat merekomendasikan FineProxy — salah satu penyedia terbaik yang pernah saya kerjakan. Proxy mereka menawarkan kecepatan koneksi yang stabil dengan hampir tidak ada downtime. Saya terutama menggunakannya untuk menghindari pembatasan, dan layanan secara konsisten bekerja sangat baik. Antarmuka situs web sederhana dan intuitif, membuat proses pembelian proxy cepat dan bebas masalah. FineProxy menawarkan berbagai rencana harga, sehingga mudah untuk menemukan solusi yang tepat untuk kebutuhan atau anggaran apa pun. Dukungan pelanggan mereka responsif dan profesional — setiap kali saya menghubungi, saya menerima bantuan yang cepat dan berpengetahuan. Apa yang saya sukai terutama adalah transparansi layanan: semua informasi tentang lokasi proxy dan jenis proxy yang tersedia (tidak berkualitas, elit, dll.) disajikan secara komprehensif dan komprehensif.

ZeennsDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org, dan saya sangat terkesan dengan layanan mereka. Proxy dapat diandalkan, cepat, dan aman, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk siapa pun yang membutuhkan solusi proxy yang efisien. Harga yang wajar, dan tim dukungan selalu membantu. Saya sangat merekomendasikan FineProxy.org kepada siapa pun yang mencari proxy berkualitas.

kubarozak2006Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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