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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Nová Kaledonie zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Nová Kaledonie pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav0 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionOceánie

Živé Nová Kaledonie proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Nová Kaledonie zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
0 online·Potřebujete víc? →
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
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Snímek proxy poolu NováKaledonie

Co je právě teď v živém poolu Nová Kaledonie — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 0 aktivních IP v Nová Kaledonie
Podle protokolu
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Podle anonymity
Elite0
Anonymní0
Transparentní0
Netestováno0
Podle města
Medián latence: 0 msPrůměrná dostupnost: 0%Nejrychlejší proxy: 0 ms

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Nová Kaledonie zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu0IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost0%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence0ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymityNeznáméPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Nová Kaledonie volný pool obsahuje 0 fungujících IP. Medián latence je přibližně 0 ms a dostupnost za poslední hodinu je 0%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~38% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Nová Kaledonie?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Nová Kaledonie?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Nová Kaledonie?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Jako vášnivý hráč MMORPG, který se často musí spojit s zahraničními servery, jsem testoval téměř všechny VPN a proxy řešení. FineProxy.org je jediná služba, která mi poskytla stabilní ping bez skoků zpoždění během hodinových rajdů. Pro mě byla klíčová možnost vybrat čistou IP adresu z konkrétního města, aby se zabránilo blokování regionálních klíčů Steam. Adresy nejsou označeny jako hostitelské, což je často diskvalifikuje v očích anti-cheat systémů a obchodů. Transakce byla okamžitá a proxy byly aktivní okamžitě po účtování platby. Moje virtuální hra se konečně stala plynulou.

kluczykpikpikDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlé proxy byly zpočátku trochu nestabilní, s vyšší latencí a podobnými potížemi, ale vše se rychle vyřešilo. Uvažuji o obnovení, protože pro tento a podobné účely, například scraping, nabízejí slevu.

Binasol V.Trustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Používá se na různých proxy serverech. FineProxy je jeden z nejlepších! Jsem rád, že zařízení je zcela zdarma. Rychlost je maximální a transfer neomezený! Používám ho už tři měsíce a zatím jsem neměl žádný problém. Cena odpovídá kvalitě. Stálý kontakt s technickou pomocí. Kontrolní panel k dispozici! Jsem velmi spokojený! Děkuji vám moc!

Ирина КоваленкоInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Potřeboval jsem spolehlivé řešení s rotujícími proxy pro průzkum dat a toto splnilo očekávání. 100 IP adres, všechny čisté a rychle reagující. Zákaznická podpora odpověděla na mé otázky ohledně nastavení do hodiny. Bez váhání službu obnovím.

IgorSaasHub, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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