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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Uus-Kaledoonia puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Uus-Kaledoonia puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status0 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondOkeaania

Aktiivsed Uus-Kaledoonia puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Uus-Kaledoonia puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
0 võrgus·Kas vajate rohkem? →
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
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Uus-Kaledoonia puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Uus-Kaledoonia reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 0 aktiivset IP-d asukohas Uus-Kaledoonia
Protokolli järgi
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Anonüümsuse järgi
Elite0
Anonüümsed0
Läbipaistev0
Testimata0
Linna järgi
Mediaanlatentsus: 0 msKeskmine tööaeg: 0%Kiireim puhverserver: 0 ms

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Uus-Kaledoonia TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus0IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg0%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus0ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiTeadmataAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Uus-Kaledoonia tasuta pargis 0 töötavat IP-d. Mediaanlatentsus on umbes 0 ms ning viimase tunni tööaeg on 0%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~38% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Uus-Kaledoonia puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Uus-Kaledoonia puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Uus-Kaledoonia puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Nagu innukas MMORPG-mängija, kes peab sageli ühendama välisriikide serveritega, olen ma proovinud peaaegu kõiki VPN-id ja proxy lahendusi. FineProxy.org on ainus teenus, mis andis mulle stabiilset pingit ilma viivituseta tunni pikkate rünnakute ajal. Minu jaoks oli oluline võimalus valida puhta IP-aadressi konkreetsest linnast, et kõrvale hoida piirkondlikke lukke Steam'i võtmetel. Adressid ei ole märgistatud võõrustajatena, mis sageli diskvalifitseerib neid pettustevastaste süsteemide ja kaupluste silmis. Transaksioon toimus kiirelt ja puhverserverid olid aktiivsed kohe pärast makset. Mu virtuaalne mängimine on lõpuks sujuv.

kluczykpikpikDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiire proxy, oli natuke jiterrish mõned viivituse paked ja sarnased aga see sai lahendatud kiiresti, ma mõtlesin uuendamise kui on allahindlus selle ja sarnased kasutusjuhtumid nagu purustamine ja teised

Binasol V.Trustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Seda kasutavad erinevad proxy-serverid. FineProxy on üks parimaid! Mul on hea meel, et see on täiesti tasuta. Kiirus on maksimaalne ja liiklus on piiramatu! Ma olen seda juba kolm kuud teinud ja mul pole veel probleeme olnud. Hind vastab kvaliteedile. pidev suhtlemine tehnilise toetusega. Kasutatav kontrollpaneel! Ma olen väga rahul! Tänan teid väga!

Ирина КоваленкоFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Vajasin andmeuuringuteks usaldusväärset roteeruvate puhverserverite lahendust ja see täitis ootused. 100 IP-aadressi, kõik puhtad ja kiiresti reageerivad. Klienditugi vastas minu seadistamist puudutavatele küsimustele tunni jooksul. Pikendan teenust kõhklemata.

IgorSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

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