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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Švýcarsko zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Švýcarsko pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav1 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionEvropa

Živé Švýcarsko proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Švýcarsko zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
1 online·Potřebujete víc? →
185.18.250.75:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.20 Mbps
100.0%
1 hod.
Zobrazeno 1 of 1

Snímek proxy pooluŠvýcarsko

Co je právě teď v živém poolu Švýcarsko — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 1 aktivních IP v Švýcarsko
Podle protokolu
HTTP1
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Podle anonymity
Elite0
Anonymní0
Transparentní1
Netestováno0
Podle města
Medián latence: 1499 msPrůměrná dostupnost: 100%Nejrychlejší proxy: 1499 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Švýcarsko
1Cloudflare London1100%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Švýcarsko zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu1IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost100%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence1499ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymityTransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Švýcarsko volný pool obsahuje 1 fungujících IP hostované u Cloudflare London. Medián latence je přibližně 1499 ms a dostupnost za poslední hodinu je 100%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~50% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Švýcarsko?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Švýcarsko?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Švýcarsko?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Používám tuto službu více než rok a všechno je v pořádku. Všechno rychle a bez problémů. Za celou tu dobu nebyl žádný výpadek na serveru. Technický personál je vždy k dispozici. Ceny jsou naprosto adekvátní.

KARLLInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám FineProxy.org už nějakou dobu a musím říct, že jsem ohromen jejich službami. Proxy jsou rychlé, spolehlivé a nabízejí vynikající zákaznickou službu. Je to ideální řešení pro bezpečné prohlížení a přístup k omezenému obsahu. Ceny jsou konkurenceschopné a konfigurace je jednoduchá. Víc doporučuji FineProxy.org každému, kdo hledá důvěryhodného proxyho dodavatele. Jejich služba překročila moje očekávání a jsem opravdu spokojená. Pokud potřebujete spolehlivou proxy, vyzkoušejte ji a nebudete zklamaní!

JakubDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

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kekzTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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