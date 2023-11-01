|Velikost poolu
|0IP (živé)
|85,000+IP ve více než 30 lokalitách
|Průměrná dostupnost
|0%
|99.97%SLA
|Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Medián latence
|0ms
|< 30 ms
|Propustnost na IP
|< 2 Mbps
|až 500 Mbps
|Souběžná připojení
|1–5
|od 1,500
|Podporované protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Záruka anonymity
|Neznámé
|Pouze elitní — bez úniku IP / DNS
|Typ IP
|Veřejné datacentrové + transparentní rezidenční
|Datacentrové, vlastní ASN a subnety
|Autentizace
|× Žádné — může použít kdokoli
|✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
|Pevné relace
|× No
|✓ Až 15 min
|Pravidla rotace IP
|Každou hodinu
|Stabilní IP — obnovení na vyžádání
|Riziko blokace cílovým webem
|Vysoké — IP jsou veřejné, často zneužívané
|Nízké — čistá reputace, vlastní podsítě
|Riziko škodlivého MITM
|Možné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz
|✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
|Podpora
|Žádné
|Živý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
|Logy a compliance
|Žádné
|Logy, faktury, smlouvy
|Nejlepší pro
|Jednorázové testy, učení, hobby skripty
|Sběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
|Náklady
|$0
|od $0.07 za IP / měsíc