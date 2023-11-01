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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Palestinská území zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Palestinská území pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav0 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionAsie

Živé Palestinská území proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Palestinská území zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
0 online·Potřebujete víc? →
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
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Snímek proxy poolu Palestinskáúzemí

Co je právě teď v živém poolu Palestinská území — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 0 aktivních IP v Palestinská území
Podle protokolu
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Podle anonymity
Elite0
Anonymní0
Transparentní0
Netestováno0
Podle města
Medián latence: 0 msPrůměrná dostupnost: 0%Nejrychlejší proxy: 0 ms

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Palestinská území zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu0IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost0%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence0ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymityNeznáméPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Palestinská území volný pool obsahuje 0 fungujících IP. Medián latence je přibližně 0 ms a dostupnost za poslední hodinu je 0%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~38% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Palestinská území?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Palestinská území?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Palestinská území?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Byl jsem spokojený se službou, proxy fungovaly dobře, rychlost se někdy snižovala, ale možná to byla jen moje představa. Ale obecně je to v pořádku.

InnaProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Nedávno jsem měl potěšení používat FineProxy a byl jsem velmi ohromen jejich výjimečnou obsluhou. Jejich zákaznická podpora je opravdu výjimečná pozorná, užitečná a vždy připravena pomoci s každou záležitostí. Ceny jsou velmi konkurenceschopné a nabízejí vynikající hodnotu za vysokou kvalitu svých agentů. Proxy jsou vysoce kvalitní, nabízejí spolehlivé a rychlé připojení, které značně zlepšily můj online přístup.

killko2013SaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

FineProxy je jedna z nejlepších proxy služeb, s nimiž jsem kdy stál, jejich podpora je skvělá a problémy, které se objevily, byly minimální a byly okamžitě řešeny. To je úžasná a skvělá služba. Teď ji doporučuji plně.

Damian EmersonTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám je už více než 5 let a jsou to skvělé proxy pro práci s získáváním dat z sociálních sítí a dalších automatizovaných projektů rychlé rotační IP, téměř všechny proxy nejsou blokované jako u jiných poskytovatelů atd. Zákaznická podpora je také docela dobrý.

synk.pitNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků