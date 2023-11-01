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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Východní Timor zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Východní Timor pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav0 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionAsie

Živé Východní Timor proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Východní Timor zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
0 online·Potřebujete víc? →
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
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Snímek proxy poolu VýchodníTimor

Co je právě teď v živém poolu Východní Timor — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 0 aktivních IP v Východní Timor
Podle protokolu
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Podle anonymity
Elite0
Anonymní0
Transparentní0
Netestováno0
Podle města
Medián latence: 0 msPrůměrná dostupnost: 0%Nejrychlejší proxy: 0 ms

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Východní Timor zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu0IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost0%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence0ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymityNeznáméPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Východní Timor volný pool obsahuje 0 fungujících IP. Medián latence je přibližně 0 ms a dostupnost za poslední hodinu je 0%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~38% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Východní Timor?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Východní Timor?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Východní Timor?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Vaše platforma nabízí bezkonkurenční prohlížecí zážitek díky bezproblémovým, spolehlivým proxy serverům, které zaručují bezpečnost a rychlost. Opravdu mění způsob, jakým se na internetu pohybujeme! Můžete to použít nebo upravit podle svého uvážení! Pokud potřebujete další pomoc, jen mi řekněte. 😊

Ismael A GregorioInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Dobrá služba, velmi rychlé proxy a velmi rychlá podpora, čistý a velký fond IP adres. Chci tuto službu doporučit všem svým přátelům i vám!

lake joiTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Použil jsem různé proxy servery a FineProxy je jeden z nejlepších! Jsem rád, že zařízení je zcela zdarma. Rychlost je na nejvyšší úrovni a přenos dat je neomezený! Používám ho už tři měsíce bez problémů. Cena odpovídá kvalitě. Je k dispozici stálá komunikace s technickou pomocí a kontrolní panel. Jsem velmi spokojený! Děkuji vám moc!

MrAhmedZitouniSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Miluji proxy FineProxy, jsou opravdu rychlé a nenápadné. Použil jsem je v automatizačních nástroji, jako jsou nástroje pro klíčové slova, a v nástrojích pro scraping, což je skutečná změna v hře, zákaznická podpora je na vrcholu, vždy, když potřebujete pomoc, jsou 24/7 k dispozici k řešení vašeho problému, kvalita proxy je prostě Je to neuvěřitelné.

asdjkakarNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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