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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Lääne-Sahara puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Lääne-Sahara puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status0 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondAafrika

Aktiivsed Lääne-Sahara puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Lääne-Sahara puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
0 võrgus·Kas vajate rohkem? →
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
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Lääne-Sahara puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Lääne-Sahara reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 0 aktiivset IP-d asukohas Lääne-Sahara
Protokolli järgi
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Anonüümsuse järgi
Elite0
Anonüümsed0
Läbipaistev0
Testimata0
Linna järgi
Mediaanlatentsus: 0 msKeskmine tööaeg: 0%Kiireim puhverserver: 0 ms

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vaata hindu →
Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Lääne-Sahara TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus0IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg0%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus0ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiTeadmataAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Lääne-Sahara tasuta pargis 0 töötavat IP-d. Mediaanlatentsus on umbes 0 ms ning viimase tunni tööaeg on 0%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~38% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Lääne-Sahara puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Lääne-Sahara puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Lääne-Sahara puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Ma olen seda 5+ aastat kasutanud. Nad on pöörlevad IP-d, nad on kiire ja peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud sotsiaalvõrgustikes

AliceDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma kasutan FineProxy.org proxyid sotsiaalmeedias, tagades anonüümsust ja vältides kontoblokke. Usaldusväärne, tõhus ja lihtne kasutada stabiilseks jõudluseks. Uute kasutajate jaoks tasuta katsetamine muudab selle veelgi paremaks ja toob kaasa rohkem kliente. FineProxy.org proxy'id on ka kokkusobivad erinevate platvormidega ning pakuvad suure kiiruse ja turvalisuse. Kas seda teenust kasutatakse isiklikuks või äriliseks kasutamiseks, seda teenust on väga soovitatav oma kvaliteedi ja funktsionaalsuse tõttu.

Alexsander123SaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Ma vajan oma äri jaoks sageli Ameerika IP-aadresse. Proxy'i kasutamise eelised on hea töö ja hind, suurepärane ja sõbralik toetus. Ma soovitan FineProxy kõigile.

Balwinder LalawethikaFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy teenus vastab üldiselt vajadustele. Toetus toimib kiiresti ja hinnad on mõistlikud. Reageerimisaeg on stabiilne, kuigi vahel tekivad väikesed probleemid. Üldiselt on see korralik valik, kuid on ruumi parandamiseks.

richmondstivennNorton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

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