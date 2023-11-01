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पूल आकार 0 IP (लाइव) 85,000+ 30+ स्थानों में IP

औसत अपटाइम 0 % 99.97% SLA

सफल प्रतिक्रिया दर (प्रति 1,000 अनुरोध) ~ 38 % (380 / 1000) 99.7% (997 / 1000)

मीडियन लेटेंसी 0 ms < 30 ms

प्रति IP थ्रूपुट < 2 Mbps 500 Mbps तक

समानांतर कनेक्शन 1–5 1,500 से

समर्थित प्रोटोकॉल HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP

अनामिता की गारंटी अज्ञात केवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं

IP प्रकार पब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियल डेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट

प्रमाणीकरण × कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड

स्टिकी सेशन × नहीं ✓ अधिकतम 15 मिनट

IP रोटेशन नीति प्रति घंटा स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश

लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिम उच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैं निम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट

दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिम संभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं ✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर

सहायता कोई नहीं इंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम

लॉग और अनुपालन कोई नहीं लॉग, इनवॉइस, अनुबंध

उपयुक्त एकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्ट वेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट